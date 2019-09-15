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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" – "Десна": видеотрансляция матча 7-го тура УПЛ на НСК "Олимпийский"

15 сентября, 16:59

Киевляне пытаются добыть первую победу при Михайличенко в матче с сенсацией чемпионата Украины

В матче седьмого тура чемпионата Украины "Динамо" принимает на НСК "Олимпийский" "Десну", которая, к всеобщему удивлению, после шести туров занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, превосходя на три строчки киевлян.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Десна". Вице-чемпион страны прошлого сезона – фаворит в конторах. Котировки на победу "Динамо" – 1.16, на ничью – 6.06, на победу "Десны" – 16.00. Что в процентах выглядит так: 79 – 15 – 6.

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Как это было. Почти год назад команды встречались в Киеве, и тогда динамовцы разгромили "Десну" – 4:0. Это самое крупное поражение "Десны" в УПЛ. Но сейчас черниговский клуб на подъеме. После шести матчей команда идет на третьем месте и не пропускает голы 455 минут – это также клубный рекорд.

"Динамо" хвастаться нечем. У киевлян катастрофическая серия. После поражения от "Шахтера" была ничья с аутсайдером "Олимпиком" и упущенный перевес в два мяча в игре с "Зарей". В последний раз киевляне побеждали еще при Хацкевиче, это было 3 августа во Львове.

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Как мы писали ранее, экс-вратарь "Шахтера" не дал экс-тренеру "Динамо" обыграть "Мариуполь". Испанец Висенте Гомес был близок к победе в первой игре у руля "Олимпика" – на пути у него встал Худжамов.

Также мы рассказывали, что появилось видео Тайсона после жуткой травмы в столкновении с Исмаили. Повреждение, полученное капитаном "горняков" в поединке с "Зарей", не на шутку напугало болельщиков "Шахтера".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Заря":

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чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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