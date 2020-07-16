"Динамо" добывает волевую победу над "Зарей" и вырывается вперед в гонке за второе место УПЛ

В 31-м туре чемпионата Украины практически решилась судьба второго места. Наш сайт вел онлайн матча "Динамо" – "Заря". Соперники встречались на НСК "Олимпийский", и перед поединком луганчане опережали киевлян на одно очко. Так что ничья больше устраивала "Зарю", хотя в последнем туре ее ждет битва с черниговской "Десной".

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Довольно неожиданно уже на второй минуте форвард Артем Громов вывел гостей вперед, реализовав выход один на один с Георгием Бущаном после провала в защите "Динамо" и неудачной игры Томаша Кендзеры. Однако на 14-й минуте Виктор Цыганков, ворвавшись в штрафную площадку гостей, восстановил равновесие после паса Виталия Буяльского.

Всего через минуту Сергей Сидорчук уже вывел "Динамо" вперед шикарным ударом левой ногой под перекладину. 20-летний голкипер гостей Дмитрий Мацапура был бессилен. А перед этим капитан киевлян эффектно сыграл пяткой и получил пас в ответ от того-таки Виталия Буяльского.

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На 34-й минуте Цыганков оформил дубль ударом головой при попустительстве будущего игрока "Андерлехта" Богдана Михайличенко.

Во втором тайме соперники обошлись без голов, хотя шансы изменить счет были у обеих сторон. Таким образом, "Динамо" выигрывает важнейший поединок в борьбе за второе место и обходит "Зарю" на два очка. Киевляне занимают вторую позицию, а в последнем туре в воскресенье их ждет "Колос".

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