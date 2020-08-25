"Динамо" договорилось о первом трансфере легионера при Луческу

Сегодня вечером новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сыграет против своей бывшей команды – донецкого "Шахтера". Наш сайт ведет трансляцию "Шахтер" – "Динамо" – онлайн матча за Суперкубок. Поединок стартует в 21:00 на "Олимпийском".

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Однако румынский специалист думает не только об этом матче, но и о будущем, подыскивая усиление для команды. Первым серьезным новичком "Динамо" в это межсезонье должен стать бразильский защитник Маркао, который последние полтора года выступает за турецкий "Галатасарай". В конце июля мы писали, что в "Динамо" отправляют бразильца из Турции. Сегодня издание Fotomac сообщило, что стороны согласовали все детали трансфера и 24-летний футболист уже собирает вещи для переезда в Украину.

В минувшем чемпионате Турции Маркао провел 28 матчей, заработав 11 желтых карточек и не забив ни одного мяча. Его контракт с "Галатасараем" действует еще год. Примечательно, что популярный сайт Transfermarkt еще месяц назад оценивал парня в 3,2 миллиона евро, а теперь – уже в 5,5. Кстати, команда из Стамбула заняла в турецкой Суперлиге лишь шестое место. Интересно, что еще вчера Маркао сообщал в соцсетях, как усердно он готовится выступать за "Галатасарай".

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