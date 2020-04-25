"Динамо" договорилось с игроками о сокращении зарплат на 50% – источник

В случае возобновления сезона сокращенная сумма может пойти на премиальные

Руководство киевского "Динамо" достигло договоренности с игроками о 50-процентном сокращении зарплаты за апрель, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside". По данным источника, в случае возобновления чемпионата и Кубка сокращенная сумма может пойти на премиальные за выигрыш Кубка. Всю эту информацию договорились не разглашать публично.

Кстати, недавно игрок "Динамо", играющий в аренде в "Заре", Богдан Леднев выступил против сокращения доходов на карантине: "У футболистов не такие большие зарплаты".

Напомним, что футбольный сезон в Украине остановлен из-за пандемии коронавируса. Тем не менее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко пообещал определить участников еврокубков по спортивному принципу: "Чемпионат и Кубок Украины по футболу должны быть доиграны".

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Также мы писали, что в УЕФА приняли решение о путевках в еврокубки из недоигранных чемпионатов. Если из-за пандемии сезон в украинской Премьер-лиге не удастся доиграть, в Лигу чемпионов пройдет "Заря", а не киевляне.

Смотрите, как "Динамо" играло до карантина:

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