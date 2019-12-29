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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" думает вступить в борьбу с шотландцами за "короля Братиславы"

29 декабря, 00:48

В этом сезоне Шпорар отметился шестью голами в 12 поединках Лиги Европы

Андраж Шпорар/Фото skslovan.com

Андраж Шпорар/Фото skslovan.com

Нападающий словацкого "Слована" Андраж Шпорар попал в сферу интересов киевского "Динамо". В ближайшее время вице-чемпион Украины планирует усилить свою атакующую линию, и одним из кандидатов на приобретение является 25-летний голеадор "Королей Братиславы" Шпорар. Ранее мы сообщали, что "Динамо" назвало сумму за звезду-изгоя.

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Как сообщается, что на данный момент киевляне собирают всю необходимую информацию о словенце, которым также интересуется шотландский "Селтик". В нынешнем сезоне Шпорар провел за "Слован" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов. Также нападающий отметился 6 голами в 12 поединках Лиги Европы. Выступал за "Олимпию" из Любляны, швейцарский "Базель", с которым стал чемпионом Швейцарии, и немецкую "Арминию". В 2016 году дебютировал за национальную сборную Словении. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

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Ранее мы писали, что "Динамо" нашло замену допинг-грешнику Беседину. В сферу интересов киевлян попал 24-летний форвард "Осиека" Мирко Марич, с 14 голами в 19 матчах лидирующий в гонке бомбардиров нынешнего чемпионата Хорватии. В прошлом сезоне хорват боснийского происхождения Марич отметился 18 голами в 36 встречах и занял второе место в списке лучших снайперов первенства Хорватии. Выступал за "Локомотиву" (Загреб) и венгерский "Фехервар". В "Осиеке" – с сентября 2017-го.

Смотрите также обзор матча "Динамо" Киев — "Лугано" – 1:1

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Источник: 1927.kiev.ua

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