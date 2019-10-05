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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" и "Десна" в погоне за "Шахтером": расписание и результаты 10-го тура чемпионата Украины

5 октября, 14:03

Все о поединках 10-го тура чемпионата Украины - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу проходят поединки 10-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание матчей тура, котировки букмекеров, оперативные результаты игр и актуальная турнирная таблица. После этих матчей чемпионат Украины уйдет на паузу, вызванную матчами отбора на Евро-2020. Накануне Андрей Шевченко Шевченко довызвал в сборную Украины еще троих игроков.

Суббота, 5 октября

14:00 "Ворскла" – "Мариуполь"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 2.20 – 3.00 – 3.20

17:00 "Десна" – "Олимпик"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.72 – 3.25 – 4.75

19:30 "Львов" – "Заря"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 5.50 – 3.50 – 1.57

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Воскресенье, 6 октября

14:00 "Днепр-1" – "Шахтер "
ТВ: 2+2
Букмекеры: 14.50 – 6.25 – 1.15

17:00 "Колос" – "Динамо"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 11.00 – 5.25 – 1.22

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19:30 "Александрия" – "Карпаты"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.47 – 4.20 – 7.30

Турнирная таблица:

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
9
9
0
0
28
6
22
27
Забитые 28
Пропущеные 6
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
9
5
2
2
13
4
9
17
Забитые 13
Пропущеные 4
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ДинамоДинамоДин
9
5
2
2
18
7
11
17
Забитые 18
Пропущеные 7
Разница 11
Результаты последних матчей: В В В П Н
4
АлександрияАлександрияАле
9
5
1
3
12
11
1
16
Забитые 12
Пропущеные 11
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н В В П
5
ЗаряЗаряЗар
9
4
3
2
17
10
7
15
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н П Н В
6
КолосКолосКол
9
4
2
3
9
11
-2
14
Забитые 9
Пропущеные 11
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
9
3
2
4
10
11
-1
11
Забитые 10
Пропущеные 11
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П В П
8
МариупольМариупольМар
9
2
3
4
7
15
-8
9
Забитые 7
Пропущеные 15
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н Н В
9
КарпатыКарпатыКар
9
2
2
5
7
13
-6
8
Забитые 7
Пропущеные 13
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В Н П
10
ВорсклаВорсклаВор
9
2
1
6
8
18
-10
7
Забитые 8
Пропущеные 18
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
9
2
0
7
7
16
-9
6
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П П В
12
ОлимпикОлимпикОли
9
1
2
6
5
19
-14
5
Забитые 5
Пропущеные 19
Разница -14
Результаты последних матчей: П В Н П Н

Посреди недели состоялись матчи еврокубков. Украинские команды провели международную неделю без поражений – "Шахтер" обыграл "Аталанту" в Лиге чемпионов, "Александрия" поделила очки с "Гентом", а "Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы.

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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