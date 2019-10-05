"Динамо" и "Десна" в погоне за "Шахтером": расписание и результаты 10-го тура чемпионата Украины

Все о поединках 10-го тура чемпионата Украины - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу проходят поединки 10-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание матчей тура, котировки букмекеров, оперативные результаты игр и актуальная турнирная таблица. После этих матчей чемпионат Украины уйдет на паузу, вызванную матчами отбора на Евро-2020. Накануне Андрей Шевченко Шевченко довызвал в сборную Украины еще троих игроков.

Суббота, 5 октября

14:00 "Ворскла" – "Мариуполь"

ТВ: Футбол-2, Oll.tv

Букмекеры: 2.20 – 3.00 – 3.20

17:00 "Десна" – "Олимпик"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 1.72 – 3.25 – 4.75

19:30 "Львов" – "Заря"

ТВ: Футбол-2, Oll.tv

Букмекеры: 5.50 – 3.50 – 1.57

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Воскресенье, 6 октября

14:00 "Днепр-1" – "Шахтер "

ТВ: 2+2

Букмекеры: 14.50 – 6.25 – 1.15

17:00 "Колос" – "Динамо"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 11.00 – 5.25 – 1.22

19:30 "Александрия" – "Карпаты"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 1.47 – 4.20 – 7.30

Турнирная таблица:

Посреди недели состоялись матчи еврокубков. Украинские команды провели международную неделю без поражений – "Шахтер" обыграл "Аталанту" в Лиге чемпионов, "Александрия" поделила очки с "Гентом", а "Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы.

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