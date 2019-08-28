Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,22
27,95

"Динамо" и российские клубы бьются за Зайца

28 августа, 19:35

Игрок "Фенербахче" может оказаться в Украине

Миха Зайц

Миха Зайц / Фото: Instagram

"Динамо" продолжает попытки подписать полузащитника "Фенербахче" Миху Зайца и все еще может подписать хавбека. Кстати, нынешнего тренера команды Михайличенко обвиняют в том, что он загнал команду в стиле Кварцяного.

Зайц вел переговоры с "Пармой" и "Дженоа". Итальянские клубы предлагали шесть миллионов евро за хавбека, но стороны не сумели договориться и полузащитник вернулся в расположение "Фенербахче".

Реклама

Также на хавбека претендует "Бетис", который готов заплатить за трансфер Зайца 4,5 миллиона евро. "Динамо" же предлагает за игрока сборной Словении пять миллионов. "Канарейки" хотят выручить за 25-летнего полузащитника около девяти миллионов. Кроме того, на футболиста претендует московское "Динамо" и "Краснодар", и они готовы заплатить за него столько, сколько потребует турецкий клуб.

В тренде
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
REUTERS/Gleb Garanich

В нынешнем сезоне Зайц провел лишь 17 минут за "Фенербахче". "Канарейки" после двух сыгранных туров возглавляют чемпионат Турции.

Как мы писали ранее, "Динамо" ближе к вылету в Первую лигу, чем к чемпионству: турнирная таблица шокирует фанов киевлян. Команда Михайличенко всего на шесть очков опережает аутсайдера УПЛ и аж на восемь пунктов отстает от лидирующего "Шахтера". 

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Украины Динамо Киев Краснодар

Источник: Fotospor

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: все результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу
Жалкая пародия и неповторимый оригинал:
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"ЧУ по футболу
Хацкевич может снова возглавить
Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белорусаЧУ по футболу
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу
"Шахтер" – "Мариуполь" – 5:1: "горняки" учинили разгром азовцев на 150-летие ДонецкаЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...