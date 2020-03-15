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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" из-за фейла Караваева упустило победу над "Десной" и выбыло из зоны Лиги чемпионов

15 марта, 18:59

Богдан Юрков

Киевляне вели в счете благодаря голу Русина, однако незадолго до финального свистка команда из Чернигова вырвала ничью

В воскресенье, 15 марта, в рамках 23-го тура чемпионата Украины в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся поединок между "Динамо" и "Десной". Матч, из-за карантина проходивший при пустых трибунах, завершился со счетом 1:1.

После этой осечки киевляне потеряли вторую строчку, которую занимали перед нынешним туром, опустившись на третье место. А в зону Лиги чемпионов поднялась "Заря". Мы вели онлайн игры "Динамо" – "Десна" с видео и фото самых ярких моментов противостояния.

Отметим, что на 69-й минуте "Динамо" открыло счет в матче с "Десной". Русин после прострела от Шепелева вдоль ворот подставил ногу и опередил кипера "Десны" Паста, с нескольких метров переправив мяч в сетку. Этот гол стал первым для Назария после возвращения в столичный клуб из аренды в "Заре".

Видео гола Русина

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Однако на 80-й минуте "Десна" сравняла счет. Филипповсумелвоспользоваться чудовищной обрезкой Караваева, который в недодачу отдал пас Бущану. Форвард черниговцев обыграл кипера киевлян и отправил мяч в пустые ворота. С таким счетом – 1:1 – поединок "Динамо" – "Десна" и закончился.

Гол Филиппова:

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Напомним, ранее в воскресенье "Заря" обыграла в Запорожье "Шахтер" 1:0. Автором победного мяча у команды Виктора Скрипника стал однофамилец главного тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко – защитник Богдан Михайличенко, которому удался шикарный удар слету.

Добавим, что во вторник, 17 марта, по видеосвязи пройдет экстренное заседание УЕФА, на котором может быть объявлено о переносе Евро-2020 на следующее лето и незамедлительной остановке всех национальных чемпионатов в Европе, включая Премьер-лигу Украины.

При этом главный тренер "Шахтера" уже выразил готовность к остановке чемпионата Украины из-за коронавируса. "Нужно принимать меры, пока не стало слишком поздно", – заявил Луиш Каштру.

Смотрите, как в предыдущем туре "Динамо" обыграло "Александрию":

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Источник: Сегодня|Спорт

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