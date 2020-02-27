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"Динамо" избавилось от звездного защитника: игрок уже на пути в Будапешт

27 февраля, 18:33

Киевляне исключили Тамаша Кадара из заявки УПЛ

Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар вероятней всего покинул столичный клуб. Футболист сборной Венгрии не однократно заявлял о желании покинуть команду, что в итоге вылилось в конфликт с тренерским штабом. В итоге игрок сначала был отправлен в дубль, а сегодня и вовсе исключен из заявки "Динамо" на чемпионат Украины.

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Грядущий уход Тамаша Кадара подтверждает и его пост в Instagram, где он выставил фото с машины с надписью назад в Будапешт.

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Зимой он мог перейти в "Фехервар". На его счету в нынешнем сезоне 13 матчей и одна голевая передача.

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Кстати, накануне стало известно, что "Динамо" продлило контракт с Бесединым на четыре года. Именно столько лет вне игры "светило" нападающему в случае самого жесткого решения УЕФА.

Ранее мы рассказывали, когда Беседин вернется к тренировкам "Динамо". Несмотря на год дисквалификации, уже осенью 23-летний форвард сможет участвовать в подготовке своего клуба.

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чемпионат Украины Динамо Киев Тамаш Кадар

Источник: официальный сайт УПЛ

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