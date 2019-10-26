"Динамо" – "Карпаты" и испытание непобедимого "Шахтера": расписание и результаты 12-го тура чемпионата Украины

Сегодня, 26 октября в Украине стартует 12 тур Премьер-лиги. "Заря" попытает обыграть "Ворсклу" и ворваться в первую тройку, а "Шахтер", который за 11 матчей чемпионата еще не потерял ни одного очка, постарается продолжить свою серию в борьбе с четвертой командой лиги "Александрией". Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы рассказывали, как купить билеты на "украинское класико".
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26 октября
14:00 "МАРИУПОЛЬ" – "КОЛОС" – Футбол 2
Мариуполь, стадион им. Бойко, арбитр: Можаровский
2,25 – 3,2 – 3,3
Топ-бомбардир: Вакула (3) – Костышин (3)
17:00 "ЗАРЯ" – "ВОРСКЛА" – OLL TV
Запорожье, "Славутич-Арена", арбитр: Шурман
1,42 – 4,4 – 7,0
Топ-бомбардир: Леднев (6, Заря)
17:00 "ОЛИМПИК" – "ДНЕПР-1" – Футбол 2
Киев, стадион "Динамо" им В.Лобановского, арбитр: Арановский
2,62 – 3,1 – 2,7
Топ-бомбардир: Политыло (3) – Супряга (3)
27 октября
14:00. "ЛЬВОВ" – "ДЕСНА" – Футбол 1
Львов, стадион "Украина", арбитр: Козик
4,8 – 3,4 – 1,7
Топ-бомбардиры: Филиппов (6, Десна)
17:00. "ДИНАМО" – "КАРПАТЫ" – OLL TV
Киев, НСК "Олимпийский", арбитр: Кривушкин
1,1 – 8,0 – 17,0
Топ-бомбардиры: Беседин (5, Динамо)
17:00 "ШАХТЕР" – "АЛЕКСАНДРИЯ" – Футбол 1
Харьков, стадион "Металлист", арбитр: Романов
1.2 – 6,0 – 11,0
Топ-бомбардир: Мораес (11, Шахтер)
Смотрите, как команды играли до этого. Мариуполь — СК Днепр-1 – 1:0
Олимпик — Ворскла. Обзор матча. 2:0
Колос — Динамо Киев. Обзор матча. 0:4
Шахтёр — Колос. Обзор матча. 6:0
Львов — Заря. 0:0
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