"Динамо" – "Карпаты" и испытание непобедимого "Шахтера": расписание и результаты 12-го тура чемпионата Украины

Все о поединках 12-го тура чемпионата Украины - время начала, расписание трансляций, результаты и турнирная таблица

Тренировка ФК "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня, 26 октября в Украине стартует 12 тур Премьер-лиги. "Заря" попытает обыграть "Ворсклу" и ворваться в первую тройку, а "Шахтер", который за 11 матчей чемпионата еще не потерял ни одного очка, постарается продолжить свою серию в борьбе с четвертой командой лиги "Александрией". Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы рассказывали, как купить билеты на "украинское класико".

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26 октября

14:00 "МАРИУПОЛЬ" – "КОЛОС" – Футбол 2

Мариуполь, стадион им. Бойко, арбитр: Можаровский

2,25 – 3,2 – 3,3

Топ-бомбардир: Вакула (3) – Костышин (3)

17:00 "ЗАРЯ" – "ВОРСКЛА" – OLL TV

Запорожье, "Славутич-Арена", арбитр: Шурман

1,42 – 4,4 – 7,0

Топ-бомбардир: Леднев (6, Заря)

17:00 "ОЛИМПИК" – "ДНЕПР-1" – Футбол 2

Киев, стадион "Динамо" им В.Лобановского, арбитр: Арановский

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2,62 – 3,1 – 2,7

Топ-бомбардир: Политыло (3) – Супряга (3)

27 октября

14:00. "ЛЬВОВ" – "ДЕСНА" – Футбол 1

Львов, стадион "Украина", арбитр: Козик

4,8 – 3,4 – 1,7

Топ-бомбардиры: Филиппов (6, Десна)

17:00. "ДИНАМО" – "КАРПАТЫ" – OLL TV

Киев, НСК "Олимпийский", арбитр: Кривушкин

1,1 – 8,0 – 17,0

Топ-бомбардиры: Беседин (5, Динамо)

17:00 "ШАХТЕР" – "АЛЕКСАНДРИЯ" – Футбол 1

Харьков, стадион "Металлист", арбитр: Романов

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1.2 – 6,0 – 11,0

Топ-бомбардир: Мораес (11, Шахтер)

Смотрите, как команды играли до этого. Мариуполь — СК Днепр-1 – 1:0

Олимпик — Ворскла. Обзор матча. 2:0

Колос — Динамо Киев. Обзор матча. 0:4

Шахтёр — Колос. Обзор матча. 6:0

Львов — Заря. 0:0

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