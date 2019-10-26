Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Динамо" – "Карпаты" и испытание непобедимого "Шахтера": расписание и результаты 12-го тура чемпионата Украины

26 октября, 12:50

Все о поединках 12-го тура чемпионата Украины - время начала, расписание трансляций, результаты и турнирная таблица

Тренировка ФК "Шахтер"

Тренировка ФК "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня, 26 октября в Украине стартует 12 тур Премьер-лиги. "Заря" попытает обыграть "Ворсклу" и ворваться в первую тройку, а "Шахтер", который за 11 матчей чемпионата еще не потерял ни одного очка, постарается продолжить свою серию в борьбе с четвертой командой лиги "Александрией". Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы рассказывали, как купить билеты на "украинское класико".

Читайте также: "Совершать такие фолы, как Пятов, нельзя"

26 октября

14:00 "МАРИУПОЛЬ" – "КОЛОС" – Футбол 2
Мариуполь, стадион им. Бойко, арбитр: Можаровский

2,25 – 3,2 – 3,3

Топ-бомбардир: Вакула (3) – Костышин (3)

17:00 "ЗАРЯ" – "ВОРСКЛА" – OLL TV
Запорожье, "Славутич-Арена", арбитр: Шурман

1,42 – 4,4 – 7,0

Топ-бомбардир: Леднев (6, Заря)

17:00 "ОЛИМПИК" – "ДНЕПР-1" – Футбол 2
Киев, стадион "Динамо" им В.Лобановского, арбитр: Арановский

Реклама

2,62 – 3,1 – 2,7

Топ-бомбардир: Политыло (3) – Супряга (3)

27 октября

14:00. "ЛЬВОВ" – "ДЕСНА" – Футбол 1
Львов, стадион "Украина", арбитр: Козик

4,8 – 3,4 – 1,7

Топ-бомбардиры: Филиппов (6, Десна)

17:00. "ДИНАМО" – "КАРПАТЫ" – OLL TV
Киев, НСК "Олимпийский", арбитр: Кривушкин

В тренде
"Сент-Этьен – Александрия": автогол принес команде Шарана ничью в матче Лиги Европы

1,1 – 8,0 – 17,0

Топ-бомбардиры: Беседин (5, Динамо)

17:00 "ШАХТЕР" – "АЛЕКСАНДРИЯ" – Футбол 1
Харьков, стадион "Металлист", арбитр: Романов

Реклама

1.2 – 6,0 – 11,0

Топ-бомбардир: Мораес (11, Шахтер)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
11
11
0
0
36
6
30
33
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДинамоДинамоДин
11
7
2
2
23
7
16
23
Забитые 23
Пропущеные 7
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
3
ДеснаДеснаДес
11
6
2
3
15
6
9
20
Забитые 15
Пропущеные 6
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В П В
4
АлександрияАлександрияАле
11
6
1
4
14
13
1
19
Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
Результаты последних матчей: П В В Н В
5
ЗаряЗаряЗар
11
5
4
2
19
11
8
19
Забитые 19
Пропущеные 11
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В Н П
6
КолосКолосКол
11
4
2
5
9
21
-12
14
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: П П В Н В
7
МариупольМариупольМар
11
3
4
4
9
16
-7
13
Забитые 9
Пропущеные 16
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н П П Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
11
3
2
6
10
14
-4
11
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В П
9
КарпатыКарпатыКар
11
2
3
6
8
15
-7
9
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П В
10
ОлимпикОлимпикОли
11
2
2
7
7
20
-13
8
Забитые 7
Пропущеные 20
Разница -13
Результаты последних матчей: В П П В Н
11
ВорсклаВорсклаВор
11
2
2
7
9
21
-12
8
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
11
2
2
7
7
16
-9
8
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н Н П П П

Смотрите, как команды играли до этого. Мариуполь — СК Днепр-1 – 1:0

Олимпик — Ворскла. Обзор матча. 2:0

Колос — Динамо Киев. Обзор матча. 0:4

Шахтёр — Колос. Обзор матча. 6:0

Львов — Заря. 0:0

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Динамо Киев Шахтер Донецк Заря Луганск Ворскла Полтава Александрия премьер-лига Десна Чернигов Днепр-1 Колос Ковалевка УПЛ

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Две битвы за
Две битвы за "серебро" и другие матчи: все результаты 11-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" обыгрывает "Александрию" и выходит на второе место в чемпионате УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" теряет самого татуированного футболиста УПЛ перед игрой с "Шахтером"ЧУ по футболу
"Динамо" перед битвой за второе место в чемпионате Украины теряет четверых игроковЧУ по футболу
"Совершать такие фолы, как Пятов, нельзя": Маркевич высказался о матче "Шахтера" с ЗагребомЛига чемпионов
В Одессе пройдет детский турнир памяти бывшего тренера
В Одессе пройдет детский турнир памяти бывшего тренера "Шахтера"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...