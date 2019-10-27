"Динамо" – "Карпаты": онлайн матча чемпионата Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 27 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч 12-го тура чемпионата Украины: киевское "Динамо" примет львовские "Карпаты". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция поединка, где будут описаны лучшие моменты матча и показаны видео повторы голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "КАРПАТЫ" – 0:0

Последний мат между командами ив Киеве завершился неожиданной победой львовян 2:0. После матча тогдашний наставник киевлян Александр Хацкевич даже подавал в отставку, но президент и игроки отговорили его. С тех пор команды провели два мата на поле львовян и оба раза выиграли динамовцы, в том числе и матч первого круга текущего сезона. Тогда победу "бело-синим" принес автогол Ковтуна и мяч с пенальти Беседина.

Этим матчем команды откроют для себя второй круг чемпионата Украины. "Динамо" выдало невыразительный старт в сезоне, когда поочередно были поражение от "Шахтера", смена главного тренера, ничьи с "Олимпиком" и "Зарей", поражение от "Десны". После такой серии Алексей Михайличенко все же сумел перестроить команду и сейчас динамовцы имеют пятиматчевую победную серию на внутренней арене, что позволило им вернуться на второе место в чемпионате Украины.

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Накануне встречи с "Карпатами" киевляне в Лиге Европы не смогли обыграть "Копенгаген", при этом хозяева поля еще и в роли догоняющих были.

У "Карпат" ситуация противоположная. В первом круге львовне одержали лишь две победы, а последняя из них случилась еще в середине сентября. Не помогла команде и смена тренера, хотя рокировку Чижевский – Санжар для многих стала неожиданностью и даже немного скандальной. После 11 туров "Карпаты" идут в зоне вылета, имея в своем активе всего 9 баллов.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алесей Михайличенко – 1.19, на ничью – 6.25, на победу "Карпат" – 9.75.

Как мы писали ранее, "Динамо" избавится от последнего бразильца и вице-чемпиона мира. В зимнее трансферное окно вице-чемпионы Украины намерены распрощаться с двумя ненужными легионерами – южноамериканцем Сидклеем и хорватом Йосипом Пиваричем.

Также сообщалось, что "Динамо" в предвкушении трех миллионов евро за "буйвола", взбесившего россиян. Роман Яремчук, выступающий сейчас за бельгийский "Гент", может серьезно обогатить свой бывший клуб.

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