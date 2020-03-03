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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" – "Колос": где смотреть первый матч 21-го тура чемпионата Украины

3 марта, 14:56

Вадим Авдасев

Встреча начнется сегодня в 19:30 на столичном НСК "Олимпийский"

На этой неделе пройдет сразу два тура украинской футбольной Премьер-лиги. Первый из них, 21-й по счету, состоится во вторник и среду. Сегодня в 19:30 откроется тур одним поединком в Киеве. Наш сайт ведет "Динамо" – "Колос" онлайн-трансляцию.

Единственный поединок дня на украинском телевидении можно посмотреть на телеканале "2+2". Прямая трансляция стартует в 19:25. Также планируется показ матч на YouTube-канале "Динамо".

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Киевляне сейчас занимают лишь третье место после поражения от "Днепра-1", а на второй позиции – луганская "Заря" с опережением в одно очко. Коллектив Виктора Скрипника свой матч тура сыграет на домашнем поле в Запорожье в среди против "Львова". "Колос" же находится на шестой позиции, имея 26 пунктов после 20 матчей. Команда на четыре очка опережает "Мариуполь" и "Днепр-1" и надеется отстоять свое место в шестерку лучших на второй этап.

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