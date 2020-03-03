"Динамо" – "Колос": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Встреча на столичном НСК "Олимпийский" начнется сегодня в 19:30

Во вторник открывается 21-й тур украинской Премьер-лиги. Сегодня проходит один матч, остальные пять игр тура – в среду. 3 марта в Киеве "Динамо" принимает сельской клуб – "Колос" из Ковалевки. Начинается встреча на НСК "Олимпийский" в 19:30. Читайте прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Украины.

"Динамо" – "Колос": анонс

Турнирное положение. В предыдущем туре "Динамо" проиграло "Днепру-1", пропустив три гола от принадлежащего киевлянам форвард Владислава Супряги. Это стоило подопечным Алексея Михайличенко второго места. На вторую строчку поднялась "Заря", а "бело-синие" с отставанием в одно очко – третьи.

"Колос" же находится на шестой позиции, имея 26 пунктов после 20 матчей. Команда на четыре очка опережает "Мариуполь" и "Днепр-1" и надеется отстоять свое место в шестерку лучших на второй этап. Коллектив из Ковалевки успешно начал выступления после зимней паузы, дважды выиграв со счетом 2:1 – у "Александрии" в гостях и у львовских "Карпат" в Киеве.

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Рефери. Главным судьей поединка будет работать опытный Виталий Романов из Днепра. На его счету – уже 90 матчей в Украинской премьер-лиге.

Где смотреть. В прямом эфире поединок покажет телеканал "2+2". Начнется трансляция в 19:25.

Прогнозы. Несмотря на предыдущую неудачу "Динамо" и хорошие результаты "Колоса", букмекерские конторы большое преимущество отдают киевлянам. Коэффициент на победу хозяев – 1.22, на гостей – 11.50, на ничью – 6.70. На то, что подопечные Михайличенко выиграют и первый тайм, и матч, дают 1.65.

Ожидается, что во встрече забьют три мяча, а самый вероятный счет – 3:0 (коэф. – 7.60). А вот "селяне", по мнению букмекеров, вряд ли ответят даже одним точным ударом. Самые вероятные авторы голов – Назарий Русин (2.40) и Беньямин Вербич (2.50).

Личные встречи. В чемпионатах страны соперники пока что встречались всего раз. В первом круге осенью прошлого года "Динамо" сокрушило "Колос", забив четыре мяча во втором тайме. Тогда дублем отметился Артем Беседин, по мячу забили Виктор Цыганков и Беньямин Вербич. Кстати, узнайте детали дисквалификации Беседина за допинг.

Смотрите, как "Колос" выиграл в Киеве у "Карпат" в последний день зимы

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