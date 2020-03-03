Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,61

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Динамо" – "Колос": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

3 марта, 12:01

Вадим Авдасев

Встреча на столичном НСК "Олимпийский" начнется сегодня в 19:30

Во вторник открывается 21-й тур украинской Премьер-лиги. Сегодня проходит один матч, остальные пять игр тура – в среду. 3 марта в Киеве "Динамо" принимает сельской клуб – "Колос" из Ковалевки. Начинается встреча на НСК "Олимпийский" в 19:30. Читайте прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Украины.

"Динамо" – "Колос": анонс

Турнирное положение. В предыдущем туре "Динамо" проиграло "Днепру-1", пропустив три гола от принадлежащего киевлянам форвард Владислава Супряги. Это стоило подопечным Алексея Михайличенко второго места. На вторую строчку поднялась "Заря", а "бело-синие" с отставанием в одно очко – третьи.

"Колос" же находится на шестой позиции, имея 26 пунктов после 20 матчей. Команда на четыре очка опережает "Мариуполь" и "Днепр-1" и надеется отстоять свое место в шестерку лучших на второй этап. Коллектив из Ковалевки успешно начал выступления после зимней паузы, дважды выиграв со счетом 2:1 – у "Александрии" в гостях и у львовских "Карпат" в Киеве.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
20
17
2
1
51
10
41
53
Забитые 51
Пропущеные 10
Разница 41
Результаты последних матчей: П В В В Н
2
ЗаряЗаряЗар
20
12
4
4
37
17
20
40
Забитые 37
Пропущеные 17
Разница 20
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ДинамоДинамоДин
20
12
3
5
39
16
23
39
Забитые 39
Пропущеные 16
Разница 23
Результаты последних матчей: П В В П В
4
ДеснаДеснаДес
20
11
3
6
33
14
19
36
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В П П В В
5
АлександрияАлександрияАле
20
10
4
6
25
20
5
34
Забитые 25
Пропущеные 20
Разница 5
Результаты последних матчей: Н П В В П
6
КолосКолосКол
20
8
2
10
22
33
-11
26
Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
Результаты последних матчей: В В П В П
7
МариупольМариупольМар
20
5
7
8
18
32
-14
22
Забитые 18
Пропущеные 32
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В Н Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
6
4
10
22
30
-8
22
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
4
11
16
33
-17
19
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: Н В В Н П
10
ОлимпикОлимпикОли
20
5
3
12
16
34
-18
18
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П П
11
ВорсклаВорсклаВор
20
5
2
13
14
35
-21
17
Забитые 14
Пропущеные 35
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П В
12
КарпатыКарпатыКар
20
2
6
12
17
36
-19
12
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: П Н П П П

Реклама

Рефери. Главным судьей поединка будет работать опытный Виталий Романов из Днепра. На его счету – уже 90 матчей в Украинской премьер-лиге.

Где смотреть. В прямом эфире поединок покажет телеканал "2+2". Начнется трансляция в 19:25.

В тренде
Украина держится на десятом месте таблицы коэффициентов УЕФА, а для "прыжка" нужен подвиг

Прогнозы. Несмотря на предыдущую неудачу "Динамо" и хорошие результаты "Колоса", букмекерские конторы большое преимущество отдают киевлянам. Коэффициент на победу хозяев – 1.22, на гостей – 11.50, на ничью – 6.70. На то, что подопечные Михайличенко выиграют и первый тайм, и матч, дают 1.65.

Ожидается, что во встрече забьют три мяча, а самый вероятный счет – 3:0 (коэф. – 7.60). А вот "селяне", по мнению букмекеров, вряд ли ответят даже одним точным ударом. Самые вероятные авторы голов – Назарий Русин (2.40) и Беньямин Вербич (2.50).

Личные встречи. В чемпионатах страны соперники пока что встречались всего раз. В первом круге осенью прошлого года "Динамо" сокрушило "Колос", забив четыре мяча во втором тайме. Тогда дублем отметился Артем Беседин, по мячу забили Виктор Цыганков и Беньямин Вербич. Кстати, узнайте детали дисквалификации Беседина за допинг.

Смотрите, как "Колос" выиграл в Киеве у "Карпат" в последний день зимы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол онлайн чемпионат Украины Динамо Киев премьер-лига Колос Ковалевка

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Десна": онлайн трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Ворскла" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Шахтер" – "Десна": где смотреть матч чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Днепр-1" – "Динамо": онлайн-трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Мы не смогли достаточно давить на "Шахтер": тренер "Бенфики" разочарован игрой после счета 3:1Футбол
Где смотреть матч
Где смотреть матч "Ворскла" – "Шахтер" в 20-м туре чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...