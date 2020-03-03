"Динамо" – "Колос": видео-трансляция матча украинской Премьер-лиги

Трансляция поединка чемпионата страны на НСК "Олимпийский" - Михайличенко против селян из ТОП-6

Во вторник, 3 марта, на НСК "Олимпийский" проходит первый матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу. "Динамо" принимает "Колос". Начало – в 19:30. Смотреть Динамо Колос онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

К этому противостоянию команды подошли в разном настроении. По итогам предыдущего тура киевляне уступили "Заре" второе место в чемпионате Украины – причиной тому стало выездное поражение "Динамо" от "Днепра" со счетом 1:3.

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Тогда как "Колос" в предыдущем туре обыграл "Карпаты" 2:1, благодаря чему закрепился в ТОП-6 украинской Премьер-лиги. Команда из села Ковалевка на четыре очка опережает "Мариуполь".

Видео-трансляция матча "Динамо" – "Колос" 3 марта

Отметим, что в чемпионатах страны соперники пока что встречались всего раз. В первом круге осенью прошлого года "Динамо" сокрушило "Колос", забив четыре "сухих" мяча во втором тайме. Тогда дублем отметился Артем Беседин, по мячу забили Виктор Цыганков и Беньямин Вербич. Правда, тот поединок отметился скандалом: при счете 0:0 арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Динамо" и удалил игрока "Колоса", приняв его нос за руку.

"Колос" – "Динамо" (0:4): обзор матча первого круга

Прогноз на матч "Динамо" – "Колос" 3 марта. Несмотря на неудачу "Динамо" в предыдущем туре и хорошие результаты "Колоса", аналитики большое преимущество отдают киевлянам. Коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко у букмекеров – 1.22, на гостей – 11.50, на ничью – 6.70. Иными словами, вероятность выигрыша киевлян оценивается в 78 процентов, выигрыша "Колоса" – в 14 процентов, а ничейного исхода – в 8 процентов.

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Наиболее вероятным счетом в матче "Динамо" – "Колос" букмекеры называют победу киевлян со счетом 2:0. На такой результат установлен коэффициент 6.50.

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