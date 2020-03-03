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"Динамо" – "Колос": видео-трансляция матча украинской Премьер-лиги

3 марта, 18:27

Юрков Богдан

Трансляция поединка чемпионата страны на НСК "Олимпийский" - Михайличенко против селян из ТОП-6

Во вторник, 3 марта, на НСК "Олимпийский" проходит первый матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу. "Динамо" принимает "Колос". Начало – в 19:30. Смотреть Динамо Колос онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

К этому противостоянию команды подошли в разном настроении. По итогам предыдущего тура киевляне уступили "Заре" второе место в чемпионате Украины – причиной тому стало выездное поражение "Динамо" от "Днепра" со счетом 1:3.

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Тогда как "Колос" в предыдущем туре обыграл "Карпаты" 2:1, благодаря чему закрепился в ТОП-6 украинской Премьер-лиги. Команда из села Ковалевка на четыре очка опережает "Мариуполь".

Видео-трансляция матча "Динамо" – "Колос" 3 марта

Отметим, что в чемпионатах страны соперники пока что встречались всего раз. В первом круге осенью прошлого года "Динамо" сокрушило "Колос", забив четыре "сухих" мяча во втором тайме. Тогда дублем отметился Артем Беседин, по мячу забили Виктор Цыганков и Беньямин Вербич. Правда, тот поединок отметился скандалом: при счете 0:0 арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Динамо" и удалил игрока "Колоса", приняв его нос за руку.

"Колос" – "Динамо" (0:4): обзор матча первого круга

Прогноз на матч "Динамо" – "Колос" 3 марта. Несмотря на неудачу "Динамо" в предыдущем туре и хорошие результаты "Колоса", аналитики большое преимущество отдают киевлянам. Коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко у букмекеров – 1.22, на гостей – 11.50, на ничью – 6.70. Иными словами, вероятность выигрыша киевлян оценивается в 78 процентов, выигрыша "Колоса" – в 14 процентов, а ничейного исхода – в 8 процентов.

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Наиболее вероятным счетом в матче "Динамо" – "Колос" букмекеры называют победу киевлян со счетом 2:0. На такой результат установлен коэффициент 6.50.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
20
17
2
1
51
10
41
53
Забитые 51
Пропущеные 10
Разница 41
Результаты последних матчей: П В В В Н
2
ЗаряЗаряЗар
20
12
4
4
37
17
20
40
Забитые 37
Пропущеные 17
Разница 20
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ДинамоДинамоДин
20
12
3
5
39
16
23
39
Забитые 39
Пропущеные 16
Разница 23
Результаты последних матчей: П В В П В
4
ДеснаДеснаДес
20
11
3
6
33
14
19
36
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В П П В В
5
АлександрияАлександрияАле
20
10
4
6
25
20
5
34
Забитые 25
Пропущеные 20
Разница 5
Результаты последних матчей: Н П В В П
6
КолосКолосКол
20
8
2
10
22
33
-11
26
Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
Результаты последних матчей: В В П В П
7
МариупольМариупольМар
20
5
7
8
18
32
-14
22
Забитые 18
Пропущеные 32
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В Н Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
6
4
10
22
30
-8
22
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
4
11
16
33
-17
19
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: Н В В Н П
10
ОлимпикОлимпикОли
20
5
3
12
16
34
-18
18
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П П
11
ВорсклаВорсклаВор
20
5
2
13
14
35
-21
17
Забитые 14
Пропущеные 35
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П В
12
КарпатыКарпатыКар
20
2
6
12
17
36
-19
12
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: П Н П П П

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чемпионат Украины Динамо Киев Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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