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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" – "Легия": видеотрансляция первого спарринга киевлян в Турции

19 января, 15:31

Прямая трансляция товарищеского матча "Динамо" с вице-чемпионом Польши

Сегодня киевское "Динамо" проведет первый спарринг на первом тренировочном сборе в турецком Белеке. Соперником киевлян станет 13-кратный чемпион Польши "Легия". Матч начнется в 16:00, а на нашем сайте будет доступна прямая видеотрансляция матча.

Киевляне выйдут на матч в довольно экспериментальном составе. Впервые за первую команды сыграет Илья Забарный, также возвращается в основу Йосип Пиварич.

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Стартовый состав "Динамо": Бойко, Пиварич, Забарный, Шабанов Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич, Соль

В целом у киевлян на первом тренировочном сборе запланированы четыре контрольных матча и участие в мини-турнире.

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  • 19.01.2020 "Динамо" – "Легия" (Польша)
  • 20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан)
  • 23.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония)
  • 24.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия)
  • 27.01.2020 "Динамо" – "Динамо" (Брест, Беларусь)
  • 28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)

Ранее мы сообщали, что рассмотрение дела Беседина перенесли на февраль, временное отстранение продлили до 60 дней. УЕФА и антидопинговый центр собирает дополнительные материалы по делу.

Также накануне "Динамо" разорвало контракт с защитником, которого купило травмированным и вылечило. Грузинский защитник Лука Лочошвили не сыграл за первую команду ни одного матча.

Смотрите, как "Динамо" играло в первой половине сезона:

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товарищеский матч Динамо Киев Легия

Источник: Сегодня|Спорт

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