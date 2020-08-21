"Динамо" Луческу в первом матче нового чемпионата разгромило "Олимпик"

В пятницу, 21 августа, двумя матчами открывается чемпионат Украины сезона 2020/2021. Лидеры отечественного футбола – "Шахтер" и "Динамо" играют на двух столичных стадионах. Наш сайт вел онлайн матча "Олимпик" – "Динамо" – премьерного в турнире.

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Номинальным хозяином была донецкая команда, но встреча проходила на динамовской арене имени Валерия Лобановского. Подопечные Мирчи Луческу, для которого поединок был первым официальным у руля киевского коллектива, уже на 15-й минуте вели со счетом 2:0. На 8-й минуте голом отметился Виталий Буяльский, а затем Тарас Завийский отправил мяч в свои ворота. Правда, капитан "Олимпика", опытный Сергей Политыло, на 23-й минуте огорчил Георгия Бущана и сократил отставание – 1:2. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

В начале второй половины молодой нападающий Владислав Супряга, которого вернули из аренды в "Днепре-1", имел несколько шансов забить мяч, но отличился голом лишь однажды – 3:1.

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А последний раз мяч влетел в ворота на 87-й минуте. Скандальный люксембуржец Жерсон Родригес, который в перерыве заменил Георгия Цитаишвили, прорвался в штрафную "Олимпика" и выложил мяч под удар Виктору Цыганкову – 4:1. Кстати, тот вышел на замену на 75-й минуте вместо уругвайца Карлоса де Пены.

Примечательно, что с самого стартового свистка Луческу доверил место на поле молодым защитникам Александру Тымчику и Александру Сироте. Чемпион мира среди молодежи Владислав Супряга отбегал 84 минуты – до момента, когда его поменял датчанин Миккель Дуэлунд. В это же время Николай Шапаренко уступил место на поле Александру Андриевскому. А несколько ранее Богдан Леднев, который пришел из аренды в "Заре" сменил Буяльского.

В 19:00 начинается второй матч дня. Смотреть "Шахтер" – "Колос" онлайн можно на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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