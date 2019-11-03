"Динамо" – "Львов": где смотреть матч киевлян против аутсайдеров чемпионата Украины

Список трансляций поединка команды Алексея Михайличенко в 13-м туре Премьер-лиги - на ТВ и в интернете

"Динамо" после "Шахтера" принимает львовян / Фото: Facebook

В воскресенье, 3 ноября, в Киеве на НСК "Олимпийский" вице-чемпион Украины киевское "Динамо" играет матч 13-го тура Премьер-лиги. Команде Алексея Михайличенко противостоит худший клуб текущего сезона – ФК "Львов". Начало поединка в 17:00. Онлайн-трансляция Динамо – Львов доступна на нашем сайте.

Смотрите, как "Динамо" разгромило "Львов" в первом круге (3:0)

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Букмекеры о матче "Динамо" – ФК "Львов" 3 ноября. Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.15, на ничью – 6.50, на победу "Львова" – 13.50. Иными словами, вероятность выигрыша поединка киевлянами оценивается в 79 процентов, ничейного исхода – в 14 процентов, а выигрыша львовян – в 7 процентов. Наиболее вероятный счет противостояния, по прогнозам букмекеров, – 2:0 в пользу "Динамо". Коэффициент на него равен 5.49.

Где смотреть матч "Динамо" – ФК "Львов". Поединок, который начнется в 17:00, будет показан в прямом эфире на канале "2+2" и на YouTube-канале футбольного клуба "Динамо" Киев.

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Отметим, что "Львов" полностью провалил первую половину сезона и наряду с "Ворсклой" является главным претендентом на вылет из Премьер-лиги. В последний раз львовяне побеждали в чемпионате еще в конце августа, когда одолели "Днепр-1" (3:2). А посреди недели они проиграли еще и в Кубке Украины перволиговому "Минаю" (0:2). Как результат, Владимир Мазяр был уволен с поста главного тренера "Львова". Его место занял армянин Егише Меликян, который дебютирует на своем посту как раз в воскресной игре с "Динамо".

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