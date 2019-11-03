Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Динамо" – "Львов": где смотреть матч киевлян против аутсайдеров чемпионата Украины

3 ноября, 16:47

Список трансляций поединка команды Алексея Михайличенко в 13-м туре Премьер-лиги - на ТВ и в интернете

"Динамо" после "Шахтера" принимает львовян

"Динамо" после "Шахтера" принимает львовян / Фото: Facebook

В воскресенье, 3 ноября, в Киеве на НСК "Олимпийский" вице-чемпион Украины киевское "Динамо" играет матч 13-го тура Премьер-лиги. Команде Алексея Михайличенко противостоит худший клуб текущего сезона – ФК "Львов". Начало поединка в 17:00. Онлайн-трансляция Динамо – Львов доступна на нашем сайте.

Смотрите, как "Динамо" разгромило "Львов" в первом круге (3:0)

Реклама

Букмекеры о матче "Динамо" – ФК "Львов" 3 ноября. Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.15, на ничью – 6.50, на победу "Львова" – 13.50. Иными словами, вероятность выигрыша поединка киевлянами оценивается в 79 процентов, ничейного исхода – в 14 процентов, а выигрыша львовян – в 7 процентов. Наиболее вероятный счет противостояния, по прогнозам букмекеров, – 2:0 в пользу "Динамо". Коэффициент на него равен 5.49.

Где смотреть матч "Динамо" – ФК "Львов". Поединок, который начнется в 17:00, будет показан в прямом эфире на канале "2+2" и на YouTube-канале футбольного клуба "Динамо" Киев.

В тренде
Альварес – Ковалев: Канело отправил в нокаут россиянина и стал чемпионом в четырех весах
Сауль Альварес - Сергей Ковалев

Читайте также: "В чемпионате уже будет совсем другая игра и другой настрой": Воробей оценил грядущую игру "Шахтера" и "Динамо"

Отметим, что "Львов" полностью провалил первую половину сезона и наряду с "Ворсклой" является главным претендентом на вылет из Премьер-лиги. В последний раз львовяне побеждали в чемпионате еще в конце августа, когда одолели "Днепр-1" (3:2). А посреди недели они проиграли еще и в Кубке Украины перволиговому "Минаю" (0:2). Как результат, Владимир Мазяр был уволен с поста главного тренера "Львова". Его место занял армянин Егише Меликян, который дебютирует на своем посту как раз в воскресной игре с "Динамо".

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
13
12
1
0
39
6
33
37
Забитые 39
Пропущеные 6
Разница 33
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
13
8
2
3
20
7
13
26
Забитые 20
Пропущеные 7
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
13
7
4
2
27
12
15
25
Забитые 27
Пропущеные 12
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В Н В
4
ДинамоДинамоДин
12
7
3
2
24
8
16
24
Забитые 24
Пропущеные 8
Разница 16
Результаты последних матчей: Н В В В В
5
АлександрияАлександрияАле
13
7
2
4
17
14
3
23
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
МариупольМариупольМар
13
4
4
5
12
19
-7
16
Забитые 12
Пропущеные 19
Разница -7
Результаты последних матчей: П В В Н П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
13
3
2
8
13
21
-8
11
Забитые 13
Пропущеные 21
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П П
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
13
2
4
7
9
19
-10
10
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н Н П П
11
ВорсклаВорсклаВор
13
2
2
9
9
26
-17
8
Забитые 9
Пропущеные 26
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
2
8
8
20
-12
8
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П П

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" и "Карпаты" теряют очки: результаты 12-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Суркис дает добро: в
Суркис дает добро: в "Динамо" придут новые легионеры имени КрасниковаЧУ по футболу
1/8 финала Кубка Украины: только пять команд из Премьер-лиги вышли в четвертьфинал
1/8 финала Кубка Украины: только пять команд из Премьер-лиги вышли в четвертьфиналФутбол
Семь интриг кубкового матча
Семь интриг кубкового матча "Динамо" – "Шахтер": от юбилея Михайличенко до серии пенальтиФутбол
"Карпаты" отбирают очки у "Динамо" в чемпионате УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Александрия": гости благодаря Панькиву отобрали очки у "горняков"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...