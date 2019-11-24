"Динамо" – "Мариуполь": где смотреть матч УПЛ, который будут играть как последний

"Динамо" готовиться / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Сегодня в 15 туре украинской Премьер-лиги вице-чемпион страны "Динамо" примет на НСК "Олимпийский" гостей из Мариуполя. Если команда Алексея Михайличенко сейчас ведет борьбу за второе место в чемпионате, то подопечные Александра Бабича пытаются закрепиться в ТОП-6. Смотрите онлайн-трансляцию "Динамо" – "Мариуполь" на нашем сайте. В прямом эфире матч покажет телеканал "2+2". Начало в 17:00.

Смотрите обзор предыдущего матча между "Мариуполем" и "Динамо" в рамках УПЛ – 0:1

Команды уже определились с формой: "динамовцы" сыграют в синей, гости – в оранжевой. Интересно, что капитан "Мариуполя" Рустам Худжамов является воспитанником "Динамо", но за первую команду киевлян вратарь так и не сыграл. Воспитанником "Динамо" являются также Сергей Чоботенко и Павел Полегенько. Ввыступал за киевлян Валерий Федорчук. Зато очень уверенно сейчас играет за столичный коллектив выпускник мариупольской клубной школы Николай Шапаренко. Начинал свою карьеру на азовском побережье и защитник Никита Кравченко.



Фото ФК "Динамо"

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Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев перед матчем отметил, что после поединков сборных игры на внутренней арене действительно даются нелегко: "В своих национальных командах все пребывают в разных физических кондициях: кто играет, а кто – нет. Кроме того, в "Динамо" и в различных сборных разные тактические схемы и требования тренерского штаба".

Также Шепелев вспомнил предыдущую встречу соперников:

"Тогда я вышел на поле во втором тайме. Было видно, что "Мариуполь" хорошо подготовился к встрече с нами, они играли так, будто это был их последний матч. Точно помню, что они очень агрессивно начали, и у них было несколько моментов, которые мы сами позволили им создать. В принципе ожидать чего-то другого и не стоит, на игры с "Динамо" соперники всегда очень серьезно настраиваются, и к этому нужно быть готовыми".

Ранее мы сообщали, что несмотря на наказание, "Динамо" сыграет дома с болельщиками. Киевляне подали протест на решение КДК УАФ, отметив, что оно было принято вопреки принципам объективности.

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