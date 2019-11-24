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"Динамо" – "Мариуполь": какие неожиданные шансы азовцам оставляют букмекеры

24 ноября, 14:56

Аналитики прогнозируют счет 2:0 в пользу киевской команды

"Мариуполь" vs "Динамо"

"Мариуполь" vs "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня на поле НСК "Олимпийский" в Киеве в рамках чемпионата Украины местное "Динамо" примет "Мариуполь". В турнирной таблице команды занимают сейчас четвертую и шестую строчки соответственно, так что каждое очко для них на счету. На нашем сайте пройдет онлайн-трансляция "Динамо" – "Мариуполь".

Поединок, где свою роль может сыграть и минусовая температура, начнется в 17:00. И мы уже рассказывали, где смотреть матч 15 тура УПЛ "Динамо" – "Мариуполь".

Несмотря на то, что предыдущий поединок команд получился очень упорным и "Динамо" вырвало победу в матче за счет единственного гола уже на третьей компенсированной минуте, букмекеры считают команду Алексея Михайличенко безоговорочным фаворитом. На победу киевлян принимают ставки с коэффициентом 1.24, на успех азовского коллектива – 12.0. Более вероятна ничья – на нее котировка 5.5.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Самым популярным счетом у аналитиков контор является 2:0 в пользу вице-чемпиона Украины – 5.5, на минимальную победу "динамовцев" – 6.5. А вот если вы поставите на выигрыш "Мариуполя" со счетом 1:0, то можете выиграть в 23 раза больше. А на мировую 1:1 коэффициент – 10.0.

Ранее мы сообщали, что несмотря на наказание, "Динамо" сыграет дома с болельщиками. Киевляне подали протест на решение КДК УАФ, отметив, что оно было принято вопреки принципам объективности.

Смотрите также, как играли между собой "Мариуполь" и "Динамо" в предыдущем матче – 0:1

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Источник: Сегодня|Спорт

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