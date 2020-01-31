"Динамо" минимум на месяц теряет забивного новичка

Ибрагим Каргбо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Киевское "Динамо" озвучило диагноз новичка команды Ибрагима Каргбо. Напомним, во время контрольного матча против "Кайрата" (2:0) бельгийский нападающий оформил дубль, но в момент, когда забивал второй гол, получил травму. В результате обследования у Ибрагима было диагностировано повреждение внутренней боковой связки.

"Игроку прописано консервативное лечение, по меньшей мере четыре недели он проведет в специальной лангете – так называемом прессе, чтобы обездвижить ногу. Затем начнется процесс восстановления, который у каждого индивидуален, поэтому точный срок возврата Каргбо на поле будет определено позже", – сообщается в заявлении на клубном сайте.

Напомним, что Каргбо стал игроком "Динамо" еще в декабре. Тогда этот трансфер назвали скандальным, ведь его отец был изгнан из футбола за "договорняки". Позже появилась информация, что Ибра не сможет играть за "Динамо" до конца сезона из-за правил ФИФА, так как уже выступал в текущем сезоне за две разные команды, но в правиле есть исключение, если игрок присоединился к третьей команде на правах свободного агента, как было в случае с Каргбо.

Ранее стал известен полный список всех соперников "Динамо" на втором сборе в Турции. В Белеке киевляне проведут шесть товарищеских матчей.

Смотрите, как "Динамо" закрывало прошлый футбольный год

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама