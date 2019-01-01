"Динамо" может еще до конца года вылететь из еврокубков": прогноз экс-тренера киевлян

Йожеф Сабо допускает, что с такой игрой, как сейчас, команда не выйдет из своей группы Лиги Европы

Новый тренерский штаб киевлян / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился пессимистическим прогнозом относительно выступления киевлян в Лиге Европы. Напомним, по итогам состоявшейся в Ньоне жеребьевки, "Динамо" досталась скандинавская группа в ЛЕ: датский "Копенгаген", шведский "Мальме" и швейцарский "Лугано". По словам Сабо, "бело-синие" рискуют еще до Нового года вылетать из еврокубков, не пройдя даже в 1/16 финала Лиги Европы.

"Среди соперников некого выделять и некого сбрасывать со счетов. Не скажу, что это очень сильные команды. Группа ровная и с ними можно играть, – считает Йожеф Сабо. - "Динамо" по силам занять первое место в этом квартете, но с такой игрой, как сейчас, киевляне могут и не пройти дальше - тыр-пыр и обратно. Все назад, даже мяч принимают спиной к воротам соперника. Это меня не устраивает, я так не учил, когда был тренером. Мы уже тогда играли в атакующий, агрессивный футбол. А сейчас такого нет", – заключил Сабо.

Как мы писали ранее, перед стартом в Лиге Европы Михайличенко начал чистку: "Динамо" избавляется от своего капитана. Полузащитник Сергей Сидорчук уже попрощался с партнерами по команде и готовится к переезду в Турцию.

Также сообщалось, что Паулу Фонсека положил глаз на "боксера" из киевского "Динамо". Вслед за Евгением Коноплянкой и Романом Яремчуком в лагерь римских "волков" сватают Никиту Бурду.

Отметим, что "Динамо" не выигрывает уже четыре матча кряду. В последний раз киевляне побеждали 3 августа, когда в гостях разгромили "Львов" (3:0).

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