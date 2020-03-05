"Динамо" на гигантский срок продлило Русина: Назарий отдаст киевлянам свои лучшие годы

21-летний нападающий Назарий Русин подписал новый контракт с "Динамо", накануне обыгравшим "Колос" в чемпионате Украины. Соглашение с форвардом, который является воспитанником львовского футбола, рассчитано на пять лет – то есть аж до 28 февраля 2025 года!



Напомним, что Назарий Русин перешел в "Динамо" в 2015 году. За столичную команду дебютировал в выездном поединке группового этапа Лиги Европы-2017/2018 против албанского "Скендербеу" (2:3), в котором сразу отметился забитым мячом. А в общей сложности за "бело-синих" во всех турнирах провел 29 матчей, в которых забил 7 голов.

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При предыдущем наставнике "Динамо" Александре Хацкевиче Назарию Русину доставалось едва ли не больше всего критики со стороны тренерского штаба. В итоге ему пришлось уйти в аренду в "Зарю", где он, по своему же признанию, снова начал получать удовольствие от футбола благодаря сотрудничеству с Виктором Скрипником.

Назарий Русин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" Реклама

При этом, когда Хацкевича уволили из "Динамо", Русин отметился тонким троллингом. "Добрый день", – написал он в день отставки белоруса у себя в Instagram, прикрепив к этому сообщению невероятно довольный смайлик.

Этой зимой "Динамо" вернуло Назария Русина из аренды в "Заре". У Алексея Михайличенко практически нет иного выбора, кроме как сделать на него ставку, с учетом годичной дисквалификации Артема Беседина за допинг.

Смотрите, как Русин ранее забивал за "Динамо"

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