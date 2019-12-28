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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" нашло замену допинг-грешнику Беседину: это "машина по забиванию голов" из Хорватии

28 декабря, 16:30

Киевляне намерены пригласить лучшего снайпера хорватского чемпионата Марича, которого оценивают в 4 млн евро

Мирко Марич

Мирко Марич / Фото: Getty Images

Стало известно, какой игрок может стать первой покупкой киевского "Динамо" нынешней зимой. В сферу интересов вице-чемпионов Украины попал 24-летний форвард "Осиека" Мирко Марич, с 14 голами в 19 матчах лидирующий в гонке бомбардиров нынешнего чемпионата Хорватии. Ранее мы писали, что "Динамо" за акцию против Суркисов оштрафовано на 300 тыс. грн.

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В прошлом сезоне хорват боснийского происхождения Мирко Марич отметился 18 голами в 36 встречах и занял второе место в списке лучших снайперов чемпионата Хорватии. А начинал свою карьеру он в клубе "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина), затем был в загребском "Динамо", но за первую команду там так и не сыграл. Позже выступал за "Локомотиву" (Загреб) и венгерский "Фехервар". В "Осиеке" – с сентября 2017-го.

Интересно, что на юношеском уровне Мирко Марич выступал за сборную Боснии и Герцеговины, но на молодежном и взрослом – уже за национальные команды Хорватии. В составе первой хорватской сборной провел два "товарняка".

Мирко Марич может сыграть как на позиции центрального нападающего, так и оттянутого форварда. Его контракт с "Осиеком" действует до лета 2022-го. А стоимость футболиста авторитетный портал Transfermarkt оценивает в 4 миллиона евро.

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Напомним, основной нападающий "Динамо" Артем Беседин рискует на долгое время остаться вне футбола. Беседин провалил допинг-тест после игры с "Мальме". С наказанием форварду киевлян в УЕФА должны определиться до 19 января.

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Источник: Динамомания

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