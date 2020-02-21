"Динамо" не годится быть вне Лиги чемпионов: де Пена рассказал о задаче киевлян на сезон

Игрок киевского Динамо Карлос де Пена рассказал об играх команды в сезоне, а также прокомментировал неудачные поединке в еврокубках.

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"Для команды уровня "Динамо" не годится быть вне группового этапа Лиги чемпионов и не играть в весенней части Лиги Европы. Мы пытались квалифицироваться в самый престижный клубный турнир, а затем выйти из группы Лиги Европы, но не получилось – и игроки очень разочарованы. Но это уже в прошлом, и ничего невозможно изменить, поэтому нужно двигаться дальше и сконцентрироваться на матчах, которые нас ждут впереди", – отметил игрок.

Конечно, ситуация не самая лучшая. Нам бы хотелось получить чемпионство и продолжать выступления в еврокубках. Но необходимо учиться на собственных ошибках, сделать правильные выводы и учесть их на будущее. Все, что мы можем сделать сейчас, – это одержать как можно больше побед, чтобы сократить отставание от "Шахтера" и попытаться выиграть Кубок Украины. Считаю, у нас есть прекрасная возможность для этого и все будет зависеть от нас самих и нашей игры. А если при этом мы еще сможем квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов, будет вообще замечательно", – рассказал Де Пена. В тренде "Шахтер" стартует в Лиге Европы: чем два месяца без официальных игр жила команда

Напомним, матч "Динамо" – "Ворскла" состоится в субботу, 22 февраля на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского, начало в 17:00.

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