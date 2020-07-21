"Динамо" не потянет отступные за Скрипника": экс-директор "Зари"

Продолжается эпопея с назначением нового главного тренера киевского "Динамо". Едва ли не главным кандидатом называют наставника "Зари" Виктора Скрипника. Хотя футболисты луганской команды уверены, что Скрипник не уйдет из "Зари" в "Динамо", поскольку пообещал игрокам остаться.

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Еще одну причину назвал бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов в комментарии телеканалу "Футбол". Напомним, в марте Рафаилов рассказал о причинах ухода из "Зари". Бывший функционер считает, что для "Динамо" сумма отступных за Скрипника – слишком велика:

"Этот вопрос – компетенция президента. Если есть финансовые возможности, удержит. "Клаусула" по Скрипнику существует, выполнить ее в Украине в полном объеме единоразово может только "Шахтер"... Может, президент как-то договорится. Скрипник настаивал на меньшей сумме, но я убедил его поставить большую цифру. Но в украинских реалиях для тренера это большая сумма... Миллион долларов? Я не буду называть сумму, ненормально разглашать цифры контракта, даже учитывая, что я там не работаю".

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