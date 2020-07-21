Українська
$ 27,6
31,59

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Динамо" не потянет отступные за Скрипника": экс-директор "Зари"

21 июля, 18:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

За разрыв контракта тренера с луганским клубом "покупатель" должен выложить приличную сумму

Продолжается эпопея с назначением нового главного тренера киевского "Динамо". Едва ли не главным кандидатом называют наставника "Зари" Виктора Скрипника. Хотя футболисты луганской команды уверены, что Скрипник не уйдет из "Зари" в "Динамо", поскольку пообещал игрокам остаться.

Реклама

Еще одну причину назвал бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов в комментарии телеканалу "Футбол". Напомним, в марте Рафаилов рассказал о причинах ухода из "Зари". Бывший функционер считает, что для "Динамо" сумма отступных за Скрипника – слишком велика:

"Этот вопрос – компетенция президента. Если есть финансовые возможности, удержит. "Клаусула" по Скрипнику существует, выполнить ее в Украине в полном объеме единоразово может только "Шахтер"... Может, президент как-то договорится.

Скрипник настаивал на меньшей сумме, но я убедил его поставить большую цифру. Но в украинских реалиях для тренера это большая сумма... Миллион долларов? Я не буду называть сумму, ненормально разглашать цифры контракта, даже учитывая, что я там не работаю".

Читайте также: стало известно о переговорах "Динамо" с кандидатами на пост главного тренера.

Смотрите, как "Заря" обыграла "Колос", которому после этого проиграло "Динамо"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

переход футбол Динамо Киев Заря Луганск Виктор Скрипник Сергей Рафаилов

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболу
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Колос" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Премьер-лигиЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты 31-го тура
Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты 31-го тураЧУ по футболу
"Александрия" – "Динамо": онлайн-трансляция матчаЧУ по футболу
"Динамовское сердце" или иностранец: кто должен стать новым тренером киевлян?ЧУ по футболу
Вот это да!
Вот это да! "Динамо" быстро уволило Михайличенко после поражения "Колосу"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять