"Динамо" не сможет рассчитывать на основного футболиста в матче с "Ворсклой"

Киевское "Динамо" готовится к поединку чемпионата Украины с полтавской "Ворсклой". Киевляне провели тренировку на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского без основного игрока. Центральный защитник Никита Бурда продолжает восстанавливаться после операции передней крестообразной связки. Игрок частично занимается с командой в основной группе.

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Отметим, что форвард Ибрагим Каргбо, который травмировался в конце первого турецкого сбора, получив повреждение внутренней боковой связки, еще минимум неделю будет носить специальный пресс, чтобы обездвижить ногу, а потом продолжит процесс реабилитации.

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Напомним, матч "Динамо" – "Ворскла" состоится в субботу, 22 февраля на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского, начало в 17:00.

Кстати, одноклубник потроллил игрока "Динамо" за релакс под Киевом. "Ну такое" – ответил на реплику Дениса Попова его партнер Георгий Цитаишвили.

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