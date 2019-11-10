"Динамо" не спешит признавать вину своих фанов в расистском скандале и просит разобраться

"Шахтер" - "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Продолжают разворачиваться события вокруг расистского скандала в воскресном украинском "классико" "Шахтер" – "Динамо". Напомним, "Шахтер" победил "Динамо" (1:0)благодаря единственному голу Сергея Кривцова. Неприятный инцидент произошел во втором тайме, когда в ответ на расистские выкрики с трибун бразилец Тайсон показал им средний палец, за что был удален. Смотрите, как разворачивались события.

Оба клуба практически сразу же осудили проявления расизма. Однако чуть позже киевский клуб на своем официальном сайте выступил с заявлением, в котором просит разобраться в ситуации. В частности "Динамо" не принимает позицию, когда его фанаты безапелляционно объявляются виновными. Киевляне просят подключиться следственные органы, собрать фото- и видеофакты, которые бы пролили свет на произошедшее.

"Многочисленными СМИ распространено официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов-участников матча, в котором, безапелляционно, обвиняются болельщики нашей команды, которые якобы совершили расистские и ксенофобские действия. Футбольный клуб "Динамо" своими действиями и поступками неоднократно подчеркивал преданности принципам fair play, общечеловеческим ценностям. Борьба с негативными проявлениями отдельных индивидуумов является постоянной. Проблема нетерпимости актуальна не только для отдельных клубов, но и, к сожалению, присутствует на большинстве активных фанатских секторов. Стоит отдельно отметить чрезвычайно важную роль отечественной Ассоциации футбола, борьба которой с футбольным хулиганством сводится к определению размеров денежных штрафов. Однако, за все годы не инициировано ни одного мероприятия, встречи, диалога с представителями фан-среды, лидерами болельщицких движений. Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось. Выяснение факта происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента", – говорится в заявлении "Динамо".

При этом "Динамо" позволило себе саркастические высказывания в сторону Ассоциации футбола, чья борьба с хулиганством, по мнению киевлян, сводится только к определению сумм штрафов.

К слову, друг Тайсона – звезда "ПСЖ" Неймар – поддержал его и Дентиньо, выступив против расистских проявлений в футболе.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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