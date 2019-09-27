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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" не уволило Хацкевича: белорус впервые рассказал, как распрощался с Суркисом

27 сентября, 19:45

Экс-тренер киевлян поведал о гарантиях и ненормативной лексике в общении с президентом столичного клуба

Игорь Суркис и Александр Хацкевич

Игорь Суркис и Александр Хацкевич / Фото: 1927.kiev.ua

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Александр Хацкевич впервые рассказал о том, как именно он был отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо". Напомним, "Динамо" рассталось с Хацкевичем 14 августа после того, как киевляне вылетели из квалификации Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей "Брюгге".

Матч с "Брюгге". Фото А. Приходько

Матч с "Брюгге". Фото А. Приходько

На вопрос известного журналиста Виктора Вацко, не обидело ли Хацкевича то, что Игорь Суркис сообщил ему об отставке не лично, а в телефонном режиме, белорусский специалист ответил: "Зная его и наши отношения, никаких вопросов и обиды не возникало. Можно было встретиться, чтобы высказать наши мнения, но после матча с "Брюгге" (3:3) мы созвонились и он сказал: "Ты не уволен, тебе просто нужно отдохнуть немножко". Конечно, я понимал, что это последняя игра. Когда ты не выполняешь основную задачу... Я понимаю, почему была поставлена задача попасть в групповой этап ЛЧ: финансовая сторона достаточно высокая в этом турнире"

Новый тренерский штаб киевлян

Новый тренерский штаб киевлян / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич / Фото: AFP

Вспоминая противостояние с "Брюгге", Хацкевич отметил: "Две равные команды. Все еще живут концом 90-х и помнят все это. Но футбол поменялся. Решают моменты и эпизоды, но и удача нужна. Гол на чужом поле очень влияет в матчах на вылет".

Смотрите обзор последней победы "Динамо" при Хацкевиче

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич / Фото: AFP

"Отставка в случае невыхода в групповой раунд Лиги чемпионов? Это не было нигде прописано. Это же была инициатива президента клуба встретиться и поговорить после истечения моего контракта с "Динамо". У нас состоялся достаточно жесткий разговор. Была и ненормативная лексика, ведь мы оба вспыльчивые. Попадание в ЛЧ я не мог гарантировать. Любой тренер тоже бы не смог. Все зависит от жеребьевки, удачи и состояния команды. Основная задача была – выиграть чемпионат", – сказал Хацкевич

Как мы писали ранее, одолев "Мариуполь", "Динамо" Алексея Михайличенко повторило серию Александра Хацкевича. До этого трижды кряду киевлянам удавалось выигрывать еще в начале сезона под руководством белорусского коуча.

Смотрите, как "Динамо" при Михайличенко обыграло "Мальме", "Ворсклу" и "Мариуполь"

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Лига Европы чемпионат Украины Динамо Киев Игорь Суркис Александр Хацкевич

Источник: Вацко live

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