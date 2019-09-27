"Динамо" не уволило Хацкевича: белорус впервые рассказал, как распрощался с Суркисом

Александр Хацкевич впервые рассказал о том, как именно он был отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо". Напомним, "Динамо" рассталось с Хацкевичем 14 августа после того, как киевляне вылетели из квалификации Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей "Брюгге".
На вопрос известного журналиста Виктора Вацко, не обидело ли Хацкевича то, что Игорь Суркис сообщил ему об отставке не лично, а в телефонном режиме, белорусский специалист ответил: "Зная его и наши отношения, никаких вопросов и обиды не возникало. Можно было встретиться, чтобы высказать наши мнения, но после матча с "Брюгге" (3:3) мы созвонились и он сказал: "Ты не уволен, тебе просто нужно отдохнуть немножко". Конечно, я понимал, что это последняя игра. Когда ты не выполняешь основную задачу... Я понимаю, почему была поставлена задача попасть в групповой этап ЛЧ: финансовая сторона достаточно высокая в этом турнире"
Вспоминая противостояние с "Брюгге", Хацкевич отметил: "Две равные команды. Все еще живут концом 90-х и помнят все это. Но футбол поменялся. Решают моменты и эпизоды, но и удача нужна. Гол на чужом поле очень влияет в матчах на вылет".
Смотрите обзор последней победы "Динамо" при Хацкевиче
"Отставка в случае невыхода в групповой раунд Лиги чемпионов? Это не было нигде прописано. Это же была инициатива президента клуба встретиться и поговорить после истечения моего контракта с "Динамо". У нас состоялся достаточно жесткий разговор. Была и ненормативная лексика, ведь мы оба вспыльчивые. Попадание в ЛЧ я не мог гарантировать. Любой тренер тоже бы не смог. Все зависит от жеребьевки, удачи и состояния команды. Основная задача была – выиграть чемпионат", – сказал Хацкевич
Как мы писали ранее, одолев "Мариуполь", "Динамо" Алексея Михайличенко повторило серию Александра Хацкевича. До этого трижды кряду киевлянам удавалось выигрывать еще в начале сезона под руководством белорусского коуча.
Смотрите, как "Динамо" при Михайличенко обыграло "Мальме", "Ворсклу" и "Мариуполь"
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк