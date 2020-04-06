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"Динамо" нужен тренер – такой человек, как Ребров": дельный совет бывшего нападающего киевлян

6 апреля, 19:47

Елена Павлова

Артем Кравец не считает, что в составе киевлян плохие футболисты

Украинский нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец, который в свое время отыграл 90 матчей за "Динамо", рассказал, что необходимо киевской команде, чтобы улучшить игру. Ранее мы сообщали, что "Динамо" продлило карантин, акцентировав внимание игроков на запрете походов в лес.

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"Мое мнение – нынешнему "Динамо" нужен тренер. Никаких камней в огород Михайличенко, но нужен такой человек, как Ребров. Он пришел в "Динамо", когда результаты были плачевные, ужасные, 3-4 место. Но пришел человек, который верит в футболистов. Он знал, что нужно делать, знал, за счет чего это нужно сделать. Не могу сказать, что футболисты "Динамо" плохие, это же неправда. Такого не бывает, чтобы все были плохие. Нужен план действий и тренер, который будет вкладывать душу и все свои силы, чтобы выстроить команду, чтобы радовать болельщиков результатами", – сказал Кравец.

Ранее президент "Динамо" рассказал, сколько будет платить игрокам во время карантина. "Мы впервые оказались в такой ситуации. Не могу говорить, что чемпионат закрыт на длительный период. Мы закрыли чемпионат меньше месяца назад", – сказал Суркис.

Смотрите, как "Динамо" переиграло "Александрию" в чемпионате Украины

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тренер Динамо Киев Сергей Ребров Артем Кравец Кайсериспор

Источник: ua.tribuna.com

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