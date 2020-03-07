"Динамо" обыграет команду Шарана всухую: прогноз на матч чемпионата в Александрии

Аналитики прогнозируют "Динамо" сухую победу в одном из центральных матчей 22-го тура чемпионата Украины с "Александрией" на ее поле. Смотреть Александрия Динамо онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Букмекеры называют "Динамо" фаворитом противостояния с претендентом на еврокубки. На победу команды Алексея Михайличенко установлен коэффициент 1.69, на ничью – 3.90, на победу "Александрии" – 4.90. Иными словами, вероятность выигрыша матча киевлянами оценивается в 56 процентов, ничейного исхода – в 24 процента, а выигрыша команды Владимира Шарана – в 20 процентов.

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Наиболее вероятным счетом матча "Александрия" – "Динамо" 7 марта аналитики называют 1:0 в пользу киевлян. На него установлен коэффициент 6.20. Далее, по вероятности, идут победа киевлян 2:0 (7.30) и ничья 1:1 (7.30).

Как мы писали ранее, "Динамо" потеряло лидера перед матчем с "Александрией". Виктор Цыганков даже не поехал с командой на игру, между тем Виталий Буяльский отбыл дисквалификацию.

Смотрите, как "Александрия" на своем поле проигрывала "Колосу"

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