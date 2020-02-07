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"Динамо" официально избавилось от игрока, который находился в клубе пять лет

7 февраля, 18:58

Дерлис Гонсалес так и не смог заиграть за киевлян

Дерлис Гонсалес

Дерлис Гонсалес / Фото: AFP

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Парагвайский полузащитник Дерлис Гонсалес официально покинул киевское "Динамо". О переходе игрока объявил парагвайский клуб "Олимпия" Асунсьон. Детали сделки не сообщаются, официальный сайт киевского клуба пока не подтвердил информацию.

"Добро пожаловать домой, Дерлис", – сказано в сообщении "Олимпии".

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Ранее сообщалось, что "Динамо" получит пять миллионов долларов. Дерлис перешел из "Базеля" в "Динамо" летом 2015 года, тогда "бело-синие" заплатили швейцарцам около девяти миллионов евро. С лета 2018-го форвард сборной Парагвая на правах аренды в составе бразильского "Сантоса".

Кстати, бунтарю из "Динамо" приписывают желание уехать в Россию. Венгерский защитник киевлян сам спровоцировал конфликт, из-за которого его перевели в молодежный состав. Есть информация, что им интересуется московское "Динамо", где выступает украинец Иван Ордец.

Смотрите, как "Динамо" играло в чемпионате Украины с "Шахтером"

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чемпионат Украины Динамо Киев Дерлис Гонсалес

Источник: Сегодня|Спорт

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