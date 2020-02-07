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"Динамо" официально подписало нигерийского форварда, у которого были проблемы с визой

7 февраля, 20:47

Бенито в ближайшее время присоединится к "Динамо" на сборах в Турции

Бенито

Бенито / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Нигерийский футболист Олабиран Блессинг Муива (Бенито) прибыл в Киев и подписал контракт с киевским "Динамо" сроком действия до июня 2023 года. Футболист прошел медицинское обследование и в ближайшее время присоединится к "Динамо" на сборах в Турции.

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В клубе 21-летний нападающий будет выступать под 77-м номером. Игрок пропустил первый тренировочный сбор из-за проблем с оформлением украинской визы. Бенито имеет опыт игры за сборную Нигерии U23. Ранее он выступал за "Саксан" (Молдова), "Локомотив" Ташкент (Узбекистан), "Луч" Минск (Беларусь) и "Тамбов" (Россия).

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Новичок "Динамо" может сыграть на обоих флангах, а также на позиции центрального форварда, но привычной позицией Бенито является правый фланг атаки.

Кстати, "Динамо" с шедевром из центра поля разгромило норвежцев в Турции. Киевляне не пропускают во втором матче на сборах подряд.

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Смотрите также, как "Динамо" играло в декабре в матче Лиге Европы:

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Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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