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"Динамо" официально покинул защитник: игрок будет выступать за Южноамериканский клуб

31 января, 23:07

Карлос Самбрано будет выступать в "Бока Хуниорс"

Карлос Самбрано

Карлос Самбрано / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" достигло договоренности с аргентинским "Бока Хуниорс" о переходе защитника Карлоса Самбрано. Южноамериканский клуб выкупил контракт футболиста, поэтому Самбрано будет выступать за "Бока Хуниорс" на постоянной основе. Стороны договорились не разглашать финансовые условия трансфера.

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Напомним, что Карлос Самбрано присоединился к киевскому "Динамо" в январе 2018 года, однако за первую команду нашего клуба не играл. За молодежный состав защитник провел 7 матчей и отметился одним забитым мячом. В сезоне 2018/19 перуанец выступал на правах аренды за швейцарский "Базель".

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Ранее стал известен полный список всех соперников "Динамо" на втором сборе в Турции. В Белеке киевляне проведут шесть товарищеских матчей.

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Также мы рассказывали, что "Шахтер" объявил список спарринг-партнеров на втором сборе в Турции. Донецкий Шахтер второго числа начнет второй этап подготовки к весенней части сезона чемпионата Украины и поединкам плей-офф Лиги Европы.

Смотрите, как "Динамо" закрывало прошлый футбольный год

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чемпионат Украины Динамо Киев Карлос Самбрано

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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