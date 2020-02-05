"Динамо" – "Олимпия": видеотрансляция спарринга киевлян в Турции

Киевское "Динамо" начинает программу контрольных матчей на втором тренировочном сборе в Турции. Первым соперником киевлян станет "Олимпия" из Любляны, матч с которой начнется в 17:00 по киевскому времени на поле Bellis Hotel в Белеке.
Стартовый состав киевлян:
Читайте также: Роналду – 35 – смотрите все голы, которые великий Криштиану забивал в ворота украинцев
Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. В течение этого сбора динамовцы запланировали проведение шести контрольных матчей:
- "Динамо" – "Олимпия" (Словения)
- "Динамо" – "Стремсгодсет" (Норвегия)
- "Динамо" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
- "Динамо" – БАТЭ (Беларусь)
- "Динамо" – "Тобол" (Казахстан)
- "Динамо" – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
Кстати, бунтарю из "Динамо" приписывают желание уехать в Россию. Венгерский защитник сам спровоцировал конфликт, из-за которого его перевели в молодежный состав.
Также мы рассказывали, что У Шапаренко был конфликт с помощниками Хацкевича в "Динамо". Футболист потерял место в основном составе из-за конфликта с помощниками Хацкевича.
Смотрите также, как "Динамо" играло в декабре в Лиге Европы
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк