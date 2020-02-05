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"Динамо" – "Олимпия": видеотрансляция спарринга киевлян в Турции

5 февраля, 16:25

Прямая трансляция матча команды Михайличенко на втором тренировочном сборе

Киевское "Динамо" начинает программу контрольных матчей на втором тренировочном сборе в Турции. Первым соперником киевлян станет "Олимпия" из Любляны, матч с которой начнется в 17:00 по киевскому времени на поле Bellis Hotel в Белеке.

Стартовый состав киевлян:

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Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. В течение этого сбора динамовцы запланировали проведение шести контрольных матчей:

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  • "Динамо" – "Олимпия" (Словения)
  • "Динамо" – "Стремсгодсет" (Норвегия)
  • "Динамо" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
  • "Динамо" – БАТЭ (Беларусь)
  • "Динамо" – "Тобол" (Казахстан)
  • "Динамо" – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

Кстати, бунтарю из "Динамо" приписывают желание уехать в Россию. Венгерский защитник сам спровоцировал конфликт, из-за которого его перевели в молодежный состав.

Также мы рассказывали, что У Шапаренко был конфликт с помощниками Хацкевича в "Динамо". Футболист потерял место в основном составе из-за конфликта с помощниками Хацкевича.

Смотрите также, как "Динамо" играло в декабре в Лиге Европы

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чемпионат Украины Динамо Киев Олимпия Любляна

Источник: Сегодня|Спорт

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