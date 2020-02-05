"Динамо" – "Олимпия": видеотрансляция спарринга киевлян в Турции

Киевское "Динамо" начинает программу контрольных матчей на втором тренировочном сборе в Турции. Первым соперником киевлян станет "Олимпия" из Любляны, матч с которой начнется в 17:00 по киевскому времени на поле Bellis Hotel в Белеке.

Стартовый состав киевлян:

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Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. В течение этого сбора динамовцы запланировали проведение шести контрольных матчей:

"Динамо" – "Олимпия" (Словения)

"Динамо" – "Стремсгодсет" (Норвегия)

"Динамо" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)

"Динамо" – БАТЭ (Беларусь)

"Динамо" – "Тобол" (Казахстан)

"Динамо" – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

Кстати, бунтарю из "Динамо" приписывают желание уехать в Россию. Венгерский защитник сам спровоцировал конфликт, из-за которого его перевели в молодежный состав.

Также мы рассказывали, что У Шапаренко был конфликт с помощниками Хацкевича в "Динамо". Футболист потерял место в основном составе из-за конфликта с помощниками Хацкевича.

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