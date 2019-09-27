"Динамо" отказалось продавать Цыганкова немцам: названа сумма и клуб

Экс-наставник киевлян подтвердил, что лидер команды мог перебраться в чемпионат Германии

Виктор Цыганков / Фото: AFP

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Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич подтвердил, что вице-капитан киевлян Виктор Цыганков мог оказаться в немецком "Хоффенхайме", но украинский клуб отказался продавать своего вингера клубу Бундеслиги за 20 миллионов евро.

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Александр Хацкевич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Это не устроило Суркиса. У меня с ним были открытые отношения: если есть предложение – я об этом тоже знал, но я не знаю, было ли официальное предложение или просто интерес", – заявил Александр Хацкевич в интервью Вацко Livе

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Напомним, действующее соглашение Виктора Цыганкова с "Динамо" истекает в 2023 году. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро – кстати, на одном уровне с Андреем Ярмоленко. Для сравнения, самым дорогим украинским игроком, согласно оценкам Transfermarkt, является Александр Зинченко – 30 млн евро.

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Как сообщалось ранее, "Динамо" не уволило Хацкевича: белорус рассказал, что Игорь Суркис лишь попросил его "отдохнуть". При этом экс-тренер киевлян поведал о гарантиях и ненормативной лексике в общении с президентом столичного клуба.

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