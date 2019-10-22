"Динамо" отказалось продавать футболиста в европейский клуб летом – журналист

Виталий Миколенко / Фото: Facebook

Реклама

Киевское "Динамо" летом поступало трансферное предложение по защитнику Виталию Миколенко, однако клуб его отклонил, сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Читайте также: "Анжелика Варум" для Виталия Миколенко: кому отдал свое сердце самый дорогой защитник "Динамо".

"Летом было некое предложение от европейского клуба, в котором фигурировала сумма в 15 миллионов. Сразу же последовал отказ. Игорь Суркис никогда не отпускает ведущих игроков, украинцев в таком возрасте за такие деньги. Наверняка ценник будет висеть под 20 миллионов", – сказал Спиваковский.

Ранее мы писали, что европейский гранд хочет подписать игрока сборной Украины и "Динамо". Скауты Канареек посетили матч отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии, чтобы посмотреть на действия футболиста.

Смотрите все голы матча Украина – Португалия (2:1)

Ранее Андрей Павелко отказался называть цель сборной Украины на Евро-2020. "По поводу задач – не будем забегать вперед... Будем решать их шаг за шагом. Команда с каждым матчем улучшает свою игру, болельщики это хорошо видят", – сказал президент Украинской ассоциации футбола.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама