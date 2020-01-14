"Динамо" отсеяло двух скандальных форвардов: список Михайличенко на первый сбор-2020

В числе 29 футболистов, которые едут готовиться в Турцию, нет допинг-грешника и "футболиста с перегаром"

Жерсон Родригес / Фото: Getty Images

Киевское "Динамо" отправится на первый тренировочный сбор в Турцию 15 января. В составе оказалось 29 игроков. Сегодня столичный клуб обнародовал их список, в котором не оказалось двух скандальных нападающих. Во-первых, погоревшего на допинге Артема Беседина, с потерей которого на серьезный срок "бело-синие" уже смирились, хотя санкции официально еще не объявлены.

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Также отсутствует в числе игроков, которые с "Динамо" едут на первый сбор в Турцию, и вингер сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Ранее мы сообщали, что опального Родригеса "Динамо" выставит на трансфер. По данным СМИ, он "неоднократно приезжал на тренировки с перегаром".

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Состав "Динамо" на сборе в Турции

Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет

Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет Защитники: Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов

Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуелунд, де Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев

Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуелунд, де Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев Нападающие: Соль, Каргбо, Русин

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Кстати, также вне списка игроков "Динамо" на сборе оказался вице-чемпион Кубка Либертадорес – перуанский защитник Карлос Самбрано, который ищет возможности для трансфера. Как мы писали ранее, Самбрано может перейти в клуб "Альянса Лима" из чемпионата Перу.

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