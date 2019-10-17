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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" перед битвой за второе место в чемпионате Украины теряет четверых игроков

17 октября, 19:51

Киевляне сразятся с бронзовым призером прошлого чемпионата "Александрией"

Артем Беседин

Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на четверых ключевых игроков в центральном матче 11-го тура чемпионата Украины против "Александрии". Обе команды претендуют на вторую строчку в турнирной таблице. Перед очным поединком киевляне опережают александрийцев на одно очко.

Однако в важнейшем матче главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко не сможет рассчитывать на целую группу исполнителей. Как известно, защитник Никита Бурда перенес операцию и не сможет вернуться на поле как минимум до весны. Также в лазарете команды находится основной голкипер Денис Бойко, травмировавшийся перед матчем с "Лугано" в Лиге Европы.

А Артем Беседин и Владимир Шепелев пропустят матч из-за дисквалификаций – первый перебрал желтых карточек, а второй будет отбывать наказание за удаление в скандальном матче против "Колоса" в прошлом туре.

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"Динамо" имеет серию из четырех побед подряд, а "Александрия" не проигрывает в Премьер-лиге на протяжении семи матчей кряду. Правда, букмекеры считают, что в воскресенье, эта серия прервется. Коэффициент на победу "Динамо" – 1.40, на ничью – 4.00, на победу "Александрии" – 7.25.

Смотрите, как "Динамо" громило "Колос" в чемпионате Украины:

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Смотрите. как "Александрия" обыгрывала "Карпаты":

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
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10
0
0
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6
24
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Забитые 30
Пропущеные 6
Разница 24
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
10
6
2
2
14
4
10
20
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ДинамоДинамоДин
10
6
2
2
22
7
15
20
Забитые 22
Пропущеные 7
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В П
4
АлександрияАлександрияАле
10
6
1
3
14
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2
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Забитые 14
Пропущеные 12
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Результаты последних матчей: В В Н В В
5
ЗаряЗаряЗар
10
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4
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17
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Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
6
КолосКолосКол
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4
2
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15
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Забитые 9
Пропущеные 15
Разница -6
Результаты последних матчей: П В Н В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
10
3
2
5
10
13
-3
11
Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П В
8
МариупольМариупольМар
10
2
4
4
8
16
-8
10
Забитые 8
Пропущеные 16
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
9
КарпатыКарпатыКар
10
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6
8
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-7
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Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В Н
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ВорсклаВорсклаВор
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Пропущеные 19
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Результаты последних матчей: Н П П П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
10
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ОлимпикОлимпикОли
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Забитые 5
Пропущеные 20
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Результаты последних матчей: П П В Н П

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чемпионат Украины Динамо Киев Денис Бойко ФК Александрия Никита Бурда Артем Беседин Владимир Шепелев

Источник: Сегодня|Спорт

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