"Динамо" перед битвой за второе место в чемпионате Украины теряет четверых игроков

Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на четверых ключевых игроков в центральном матче 11-го тура чемпионата Украины против "Александрии". Обе команды претендуют на вторую строчку в турнирной таблице. Перед очным поединком киевляне опережают александрийцев на одно очко.

Однако в важнейшем матче главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко не сможет рассчитывать на целую группу исполнителей. Как известно, защитник Никита Бурда перенес операцию и не сможет вернуться на поле как минимум до весны. Также в лазарете команды находится основной голкипер Денис Бойко, травмировавшийся перед матчем с "Лугано" в Лиге Европы.

А Артем Беседин и Владимир Шепелев пропустят матч из-за дисквалификаций – первый перебрал желтых карточек, а второй будет отбывать наказание за удаление в скандальном матче против "Колоса" в прошлом туре.

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"Динамо" имеет серию из четырех побед подряд, а "Александрия" не проигрывает в Премьер-лиге на протяжении семи матчей кряду. Правда, букмекеры считают, что в воскресенье, эта серия прервется. Коэффициент на победу "Динамо" – 1.40, на ничью – 4.00, на победу "Александрии" – 7.25.

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