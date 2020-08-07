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"Динамо" первый матч под руководством Луческу выиграло за закрытыми дверями у команды Второй лиги

7 августа, 20:12

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Верес" из Ровно продержался против киевлян недолго, а забить не смог

В пятницу вечером "Динамо" сыграло премьерный контрольный матч после прихода в команду румынского тренера Мирчи Луческу. Соперником киевлян был один из лидеров Второй лиги – "Верес" из Ровно. Кстати, вчера Луческу забраковал новичка, предложенного бывшим футболистом "Динамо".

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Интересно, что на базу "бело-голубых" журналистов со вчерашнего дня решили не пускать – якобы из-за угрозы коронавируса. А сегодняшний "товарняк" "Динамо" не транслировало даже в интернете. Хозяева много экспериментировали с составом и легко выиграли – 3:0. Уже на 6-й минуте счет на добивании открыл датчанин Миккель Дуэлунд, а еще через 10 минут Владислав Супряга воспользовался своей скоростью и удвоил преимущество, заведя мяч в пустые ворота.

Во второй половине подопечным Мирчи Луческу лишь раз удалось огорчить гостей: после навеса Георгия Цитаишвили с фланга уругваец Карлос де Пена головой отправил мяч в сетку. Динамовцы имели еще несколько шансов увеличить преимущество, но Вантух и де Пена ими не воспользовались.

"Динамо" (Киев) – "Верес" (Ровно) – 3:0 (2:0)

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"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Тымчик, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Леднев, Дуэлунд, Супряга

"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Тымчик, Сидорчук (Забарный, 68), Сирота, Вантух, Андриевский, Буяльский (Родригес, 68), Булеца, Цитаишвили, де Пена, Соль

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"Верес" (стартовый состав): Когут, Пинчук, Махнев, Гончаренко, Солдат, Петько, Кучеров, Хоцяновский, Соломка, Панасенко, Шестаков

Голы: Дуэлунд (6), Супряга (16), де Пена (52)

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Смотрите, как "Колос" обыгрывал "Динамо" в последнем туре чемпионата Украины:

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