"Динамо" по ошибке получило от УЕФА 380 млн евро": немецкие СМИ раскрыли детали крупного скандала

В "Динамо" называют обвинения "манипулятивными". В УЕФА утверждают: "Явных нарушений не было"

Игорь Суркис и Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" получило от УЕФА по ошибке 380 млн евро, сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на книгу "Football Leaks 2 – Новые откровения из мира профессионального футбола".

Согласно информации источника, в период с 1999 по 2016 год УЕФА перечислил на счета Newport Management Limited порядка 380 млн евро, которые предназначались Федерации футбола Украины и клубам страны. Сама компания, базирующаяся на Британских Виргинских островах, контролируется президентом "Динамо" Игорем Суркисом и поддерживает столичный клуб – сообщает Spiegel.

Лишь в декабре 2016 года представитель УЕФА заметил, что организация переводила все платежи не в Федерацию футбола Украины, а на счета, которые использовались Newport Management Limited для выплаты зарплат игрокам "Динамо" и трансферов клуба – утверждает Spiegel.

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/ Фото: AFP

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В УЕФА подтвердили, что по этому поводу было заведено дело внутри Европейского футбольного союза, но "явных нарушений правил со стороны представителей украинской ассоциации или УЕФА" обнаружено не было. "Динамо", в свою очередь, отклонило обвинение в незаконном присвоении средств УЕФА как "необоснованное" и "манипулятивное".

Как сообщалось ранее, босс немецкого футбола подал в отставку после скандала с часами Суркиса. Райнхард Гриндель ушел с поста из-за коррупции и дорогого подарка от украинского функционера.

Также мы писали, что УЕФА закрыл глаза на скандал в Сербии с советским танком у стадиона, где сыграет Украина. Болельщики "Црвены Звезды" пригнали к стадиону военную технику времен конфликта в начале 90-х.

Напомним, последние три года президентом УЕФА является словенец Александер Чеферин:

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