Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Динамо" по ошибке получило от УЕФА 380 млн евро": немецкие СМИ раскрыли детали крупного скандала

6 сентября, 20:53

В "Динамо" называют обвинения "манипулятивными". В УЕФА утверждают: "Явных нарушений не было"

Игорь Суркис и Алексей Михайличенко

Игорь Суркис и Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" получило от УЕФА по ошибке 380 млн евро, сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на книгу "Football Leaks 2 – Новые откровения из мира профессионального футбола".

Согласно информации источника, в период с 1999 по 2016 год УЕФА перечислил на счета Newport Management Limited порядка 380 млн евро, которые предназначались Федерации футбола Украины и клубам страны. Сама компания, базирующаяся на Британских Виргинских островах, контролируется президентом "Динамо" Игорем Суркисом и поддерживает столичный клуб – сообщает Spiegel.

Лишь в декабре 2016 года представитель УЕФА заметил, что организация переводила все платежи не в Федерацию футбола Украины, а на счета, которые использовались Newport Management Limited для выплаты зарплат игрокам "Динамо" и трансферов клуба – утверждает Spiegel.

Реклама

/ Фото: AFP

В тренде
Украина освободила еще одного свидетеля по делу о сбитом на Донбассе Boeing

В УЕФА подтвердили, что по этому поводу было заведено дело внутри Европейского футбольного союза, но "явных нарушений правил со стороны представителей украинской ассоциации или УЕФА" обнаружено не было. "Динамо", в свою очередь, отклонило обвинение в незаконном присвоении средств УЕФА как "необоснованное" и "манипулятивное".

Как сообщалось ранее, босс немецкого футбола подал в отставку после скандала с часами Суркиса. Райнхард Гриндель ушел с поста из-за коррупции и дорогого подарка от украинского функционера.

Также мы писали, что УЕФА закрыл глаза на скандал в Сербии с советским танком у стадиона, где сыграет Украина. Болельщики "Црвены Звезды" пригнали к стадиону военную технику времен конфликта в начале 90-х.

Напомним, последние три года президентом УЕФА является словенец Александер Чеферин:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

УЕФА Динамо Киев ФФУ

Источники: SPIEGEL , Championat.ru

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Михайличенко довел
Михайличенко довел "Динамо" до минус 10 от "Шахтера": все результаты шестого тура УПЛЧУ по футболу
Онлайн донецкого дерби в чемпионате Украины
Онлайн донецкого дерби в чемпионате Украины "Олимпик" – "Шахтер"ЧУ по футболу
Паулу Фонсека положил глаз на
Паулу Фонсека положил глаз на "боксера" из киевского "Динамо"ЧУ по футболу
Прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком
Прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком "Шахтера"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...