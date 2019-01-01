"Динамо" по ошибке получило от УЕФА 380 млн евро": немецкие СМИ раскрыли детали крупного скандала

Киевское "Динамо" получило от УЕФА по ошибке 380 млн евро, сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на книгу "Football Leaks 2 – Новые откровения из мира профессионального футбола".
Согласно информации источника, в период с 1999 по 2016 год УЕФА перечислил на счета Newport Management Limited порядка 380 млн евро, которые предназначались Федерации футбола Украины и клубам страны. Сама компания, базирующаяся на Британских Виргинских островах, контролируется президентом "Динамо" Игорем Суркисом и поддерживает столичный клуб – сообщает Spiegel.
Лишь в декабре 2016 года представитель УЕФА заметил, что организация переводила все платежи не в Федерацию футбола Украины, а на счета, которые использовались Newport Management Limited для выплаты зарплат игрокам "Динамо" и трансферов клуба – утверждает Spiegel.
В УЕФА подтвердили, что по этому поводу было заведено дело внутри Европейского футбольного союза, но "явных нарушений правил со стороны представителей украинской ассоциации или УЕФА" обнаружено не было. "Динамо", в свою очередь, отклонило обвинение в незаконном присвоении средств УЕФА как "необоснованное" и "манипулятивное".
Как сообщалось ранее, босс немецкого футбола подал в отставку после скандала с часами Суркиса. Райнхард Гриндель ушел с поста из-за коррупции и дорогого подарка от украинского функционера.
Также мы писали, что УЕФА закрыл глаза на скандал в Сербии с советским танком у стадиона, где сыграет Украина. Болельщики "Црвены Звезды" пригнали к стадиону военную технику времен конфликта в начале 90-х.
Напомним, последние три года президентом УЕФА является словенец Александер Чеферин:
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