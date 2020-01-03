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"Динамо" подписало нигерийского футболиста, которого никто не покупал

3 января, 22:33

Киевский клуб подписал контракт с 21-летним Бенито, который играл в чемпионатах Молдовы, Узбекистана, Беларуси и России

Новичок "Динамо" нигериец Бенито. Фото ФК "Тамбов"

Новичок "Динамо" нигериец Бенито. Фото ФК "Тамбов"

Киевское "Динамо", которое в прошлом году многие болельщики критиковали за кадровую политику, подписало первого новичка в 2020 году. Команда Алексея Михайличенко согласовала условия контракта с 21-летним нигерийским вингером Бенито. Его полное имя – Олабиран Блессинг Муйива, а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt, составляет 250 тысяч евро.

Согласно условиям договора, Бенито будет выступать за "Динамо" в ближайшие три с половиной года. Соглашение будет подписано в случае успешного прохождения игроком медицинского обследования, которое запланировано на 10 января. Бенито имеет опыт выступлений за сборную Нигерии U23 – он сыграл два матча. Ранее он играл за "Саксан" (Молдова), "Локомотив" Ташкент (Узбекистан), "Луч" Минск (Беларусь) и "Тамбов" (Россия).

Бенито

Бенито

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Основная позиция Бенито – фланговый полузащитник и вингер. По данным официального сайта "Динамо", он имеет опыт игр на обоих флангах, а также на позиции центрального нападающего. Интересно, что Бенито еще ни разу никто не покупал – он всегда доставался командам бесплатно как свободный агент, у которого завершился контракт:

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Напомним, что ранее контракт уругвайского вингера "Динамо" Карлоса де Пены продлили автоматически: он сыграл нужное количество матчей. 24 матча во всех турнирах, 5 голов и 2 результативные передачи позволили уругвайцу продлить контракт на два года.

Напомним, что "Динамо" не смогло пробиться в плей-офф Лиги Европы из одной из самых легких групп. Соперниками киевлян были "Лугано", "Мальме" и "Копенгаген". В последнем туре команда Михайличенко сыграла вничью с швейцарцами:

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Источник: Сегодня|Спорт

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