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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" получило полмиллиона евро за футболиста, которого уже нет в команде

14 октября, 13:14

Киевляне заработали приличный бонус

Юнес Беланда до сих пор приносит деньги киевлянам

Юнес Беланда до сих пор приносит деньги киевлянам / Фото: AFP

"Динамо" получило 500 тысяч евро от "Галатасарая" в качестве бонуса по трансферу Юнеса Бельханда, сообщает Sabah. Напомним, "Колос" требует отменить скандальное удаление в матче с "Динамо".

Юнес Беланда выступал за "Динамо" с 2013-го по 2017-й год, хотя последние два сезона он провел в аренде в "Шальке" и "Ницце". В итоге украинский гранд решил продать марокканца, когда получил выгодное предложение от "Галатасарая".

Полное видео матча "Динамо" – "Чайка" (3:0)

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"Динамо" согласилось продать игрока 9,5 миллионов евро, при этом в контракте были прописаны бонусы для киевского клуба за продуктивность футболиста. Таким образом, Беланда провел 75 матчей за "Галатасарай", поэтому турецкий клуб доплатил еще 500 тысяч евро.

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Также сообщается, что еще два миллиона евро заплатит "Галатасарай", если Беланда до лета 2021-го года сыграет ещё в 50-и матчах во всех соревнованиях.

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Обзор матча "Колос" – "Динамо":

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чемпионат Украины Динамо Киев Юнес Беланда

Источник: Сегодня|Спорт

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