"Динамо" получило полмиллиона евро за футболиста, которого уже нет в команде

Юнес Беланда до сих пор приносит деньги киевлянам / Фото: AFP

"Динамо" получило 500 тысяч евро от "Галатасарая" в качестве бонуса по трансферу Юнеса Бельханда, сообщает Sabah. Напомним, "Колос" требует отменить скандальное удаление в матче с "Динамо".

Юнес Беланда выступал за "Динамо" с 2013-го по 2017-й год, хотя последние два сезона он провел в аренде в "Шальке" и "Ницце". В итоге украинский гранд решил продать марокканца, когда получил выгодное предложение от "Галатасарая".

Полное видео матча "Динамо" – "Чайка" (3:0)

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"Динамо" согласилось продать игрока 9,5 миллионов евро, при этом в контракте были прописаны бонусы для киевского клуба за продуктивность футболиста. Таким образом, Беланда провел 75 матчей за "Галатасарай", поэтому турецкий клуб доплатил еще 500 тысяч евро.

Также сообщается, что еще два миллиона евро заплатит "Галатасарай", если Беланда до лета 2021-го года сыграет ещё в 50-и матчах во всех соревнованиях.

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Обзор матча "Колос" – "Динамо":

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