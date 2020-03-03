"Динамо" после оплеухи от днепрян в большинстве дожимает "Колос", а Цыганков заряжает свою "пушку"

Фран Соль до этого матча не забивал с февраля 2019 года

Во вторник, 3 марта, на НСК "Олимпийский" состоялся первый матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Динамо" пыталось восстановить свое реноме в противостоянии с "Колосом". Напомним, что в прошлом туре киевляне были разбиты "Днепром"-1, после чего попали под шквал критики. И еще одной осечки команда Алексея Михайличенко не допустила. Победа "Динамо" со счетом 2:0, при этом хозяева оставили свои ворота сухими.

Счет в матче под конец первого тайма открыл Фран Соль. Правда, судья обратился за помощью к системе VAR, которая проверяла, не был ли испанский форвард киевлян в офсайде. Но взятие ворот засчитали. Отметим, что это первый гол для Соля с 25 февраля 2019 года, когда он в чемпионате Украины огорчал "Зарю" (5:0). После этого у 27-летнего футболиста началась "засуха", которая длилась 496-минут. В этом сезоне Соль забил 1 гол и сделал 1 передачу в 14 матчах.

Упростило работу "Динамо" удаление в составе "Колоса" на последней минуте первой половины. Хавбек команды из Ковалевки Евгений Задоя получил прямую красную карточку за игру прямой ногой против Виктора Цыганкова. После перерыва столичный коллектив создал немало голевых моментов, но реализовал только один – десятый мяч в этом сезоне забил Цыганков, на счету которого уже 8 голов в УПЛ и 2 – в Лиге Европы.

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"Колос", который в предыдущем туре обыграл "Карпаты" 2:1и закрепился в ТОП-6 чемпионата Украины, тоже не сидел сложа руки. Олега Кожушко сумел пробить вратаря "Динамо", но после просмотра видеоповтора его гол отменили в виду офсайда.

Отметим, что в чемпионатах страны соперники встречались всего второй раз, и "Колос" становится комфортным соперником для киевлян. В первом круге осенью прошлого года "Динамо" сокрушило "Колос", забив четыре "сухих" мяча во втором тайме. Тогда дублем отметился Беседин, по мячу забили Цыганков и Вербич. Но тот поединок отметился скандалом: при счете 0:0 арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Динамо" и удалил игрока "Колоса", приняв его нос за руку.

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