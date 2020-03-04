"Динамо" потеряло одного из лидеров из-за травмы бедра

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена получил травму в матче с "Колосом". Уругваец повредил заднюю поверхность бедра и пропустит полторы недели. Таким образом, полузащитник не сыграет в матче с "Александрией" седьмого марта.

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В нынешнем сезоне на счету Де Пены 25 матчей и пять голов в футболке киевлян. В "Динамо" Карлос перешел прошлой весной, а в декабре продлил контракт с киевлянами до 2021 года. В ближайших матчах "Динамо" дважды встретится с Александрией в чемпионате и Кубке Украины.

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Кстати, "Динамо" угодило в сексистcкий скандал: комментатор клубного YouTube-канала наехал на арбитра-женщину. После матча 21-го тура чемпионата Украины, в котором "Динамо" обыграло "Колос" 2:0, вспыхнул сексистский скандал. Причиной стали заявления в прямом эфире во время трансляции этого поединка, сделанные комментатором официального канала столичного клуба в YouTube.

Смотрите, как "Динамо" сыграло дома вничью с "Лугано" в матче Лиги Европы:

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