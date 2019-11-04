"Динамо" поют такие дифирамбы, которые не поют даже мои коты: Леоненко высказался о матче киевлян с "Шахтером"

Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется в 19:30 / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

На прошлой неделе киевское "Динамо" выбило "Шахтер" из розыгрыша Кубка Украины, забив победный гол уже во втором экстратайме – 2:1. Мы давали видео голов и обзор матча "Динамо" – "Шахтер" в Кубке. А уже 10 ноября эти соперники сойдутся между собой на ОСК "Металлист" в Харькове в рамках украинской Премьер-лиги. Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины, а ныне известный эксперт телеканала "Футбол" Виктор Леоненко вспомнил матч Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо", а также спрогнозировал исход встречи между этими же соперниками через неделю в УПЛ.

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- "Динамо" смогло пройти "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины, как вы можете прокомментировать этот результат и игру команды?

- По игре, "Динамо" лучше подготовилось к матчу и больше хотело победить. А "Шахтер" приехал так, как будто они уже выиграли 3:0 первый матч, возможно, бразильцы так и подумали. Команда, похоже, держала в голове десятикилометровый отрыв в чемпионате. Бразильцев это расслабляет. Плюс неудачные игры "Динамо", а если и удачные, то там команда играла еле-еле. Это все расслабляет. Но за такое наказывают, особенно в Лиге чемпионов – там такого не прощают.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

- В чем была причина такой уверенной игры "Динамо"?

- Конечно, нужно поздравить киевлян с победой. Молодцы, что обыграли, но что дальше? Что с командой будет дальше, если она не создает моменты? Есть уверенность, что обыграют дончан? У меня нет. Потом скажут, что все силы оставили с "Шахтером". Вот, готовая отговорка. Что было создано в игре? Первый по сути "дурак", красивый гол, но там был рикошет. Это шальной гол. Второй – это стандарт. Если Попов еще сможет хотя бы несколько раз так попасть, я буду счастлив. Конечно нужно отметить Дениса в этой игре, но не стоит писать, что его нужно брать в сборную Украины уже или в сборную мира. Он вообще мог не доиграть матч. Его должны были удалять за фол против Мораеса на фланге. Нельзя так было делать, особенно в районе углового. Такое ощущение, что тренеры не могут подсказать, как действовать, или футболисты разучились думать. Хотя для меня неправильно, когда тренер стоит на бровке и подсказывает, куда отдать, кого подстраховать. Люди получают огромную зарплату, а им еще тренер каждые 5 минут говорит, что делать. Давайте тогда уже дадим футболистам навигаторы, чтобы они понимали, как двигаться, зашьем их прям в татуировки. Повторюсь, когда такие подкаты делают – это ненормально. Это уже диагноз.

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Мне вообще не понравилось, как сыграли лидеры команд. Они создали полтора момента за матч. Было 16 ударов по воротам, из которых по сути было опасных три. Я, конечно, хотел бы, чтобы наши команды сыграли 5:5, как "Арсенал" с "Ливерпулем". А то приходят люди на стадион и смотрят непонятно на что. Что хорошего было у "Динамо"? Один дурак залетел, второй стандарт. Все. Об этом нужно говорить, сколько моментов создают лидеры? Победителей не судят? Так могут только колхозники рассуждать. Я понимаю – должны порадоваться победе, но "Динамо" нельзя впадать в эйфорию перед матчем с "Шахтером" в чемпионате.

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"Динамо" vs "Шахтер" / Фото: Facebook

Кого можно отметить из лидеров в составе? Сидорчука? Только потому, что он много набрал ТТД, он стал самым полезным на поле? Смотришь, а что полезного он сделал? Забил случайный гол после рикошета. У нас так, гол забил и ты уже лучший игрок матча, и не только матча, а и месяца. Нужны не ттдшники в команде, а исполнители. Лобановский говорил, что у него бы не играли в составе Роналдо и Ширер, только потому что они не набирали нужное количество ТТД. Ты можешь сделать 30 технико-тактических действий, но забить при этом 4 гола. Я всегда привожу в пример Дарио Срну. Ему нужно было 5 раз пройти по флангу и создать при этом 4 голевых момента. Найдите еще такого защитника, который может пройти 5 раз по флангу и "найти" в штрафной 4 раза.

- На ваш взгляд, Михайличенко переиграл Каштру тактически?

- Говорят, что Михайличенко обыграл Каштру, но на самом деле "Шахтер" сам себя обыграл. Сейчас "Динамо" поют такие дифирамбы, которые не поют даже мои коты. А теперь представьте, что "Динамо" кого-то не пройдет дальше. Это главный вопрос. Правильно сказал Михайличенко, мы же не забили 4-5, а только 2, один из которых в овертайме.

Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в среду и начнется в 19:30

"Динамо" хорошо прессинговало. У Михайличенко всегда хороший прессинг, даже когда мы собираемся ветеранами играть, он говорит о прессинге. Шаран использовал похожий прием. Потому что "Шахтер" не любит, когда его прессингуют. Прессинг напугал "горняков".

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"Динамо" хорошо выбегало в контратаки используя 3-5 игроков. Только эти атаки ничем не заканчивались. Это грустно. Потому что, если бы у "Динамо" были исполнители, они бы забили 3-4 гола. Вспомните хотя бы тот момент Цыганкова, когда он попал в ноги Матвиенко при выходе 5 в два. А "Шахтер" привык, что в чемпионате против них выбегает 1-2 игрока.

- Какие выводы нужно сделать Каштру, чтобы обыграть "Динамо" через 10 дней в Харькове?

- "Шахтеру" нужно разобраться почему команда постоянно обрезается в центре поля. Получается, что одна команда начинала атаки, оранжево-черная, а вторая, бело-голубая, не могла их завершить. Также я так и не понял, что Коноплянка делает в составе. Конечно, может подумали, что он много игр сыграл против "Динамо". Он реально не готов играть с первых минут.

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- Возможно на игре "горняков" отразился плотный график команды?

- Плотный график? Как можно говорить такое о команде, которая регулярно играет в Лиге чемпионов. Пусть кто-то из футболистов подойдет к Ринату Леонидовичу и скажет: "Ну у нас плотный график, поэтому проиграли". Задача какая стоит? Все выиграть. Вот и все. Конечно, еще можно сказать, что думали о Загребе, но это отговорка для слабаков. Даже если вы думали о том матче, вы играли неправильно.

- Можно сказать, что психологически киевляне вернулись в чемпионскую гонку?

- Нет, "Шахтер" и так уже будет чемпионом. Им терять очки негде. Даже если они потеряют их в матче с "Динамо" будет 7 очков. Весной их сложно будет отыграть. Это если "Динамо" еще не потеряет. При неудаче, киевлян начнут песочить, мол что все вернулось на круги своя.

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