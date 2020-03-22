Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Динамо" продлило карантин еще на неделю

22 марта, 13:58

Александр Трикиша

Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке

Руководство киевского "Динамо" в связи с эпидемиологической ситуацией в стране решило продлить карантин для всех команд до следующего воскресенья, 29 марта 2020 года. Об этом сегодня сообщили футболистам и тренерскому штабу. Ранее мы писали, что президент "Динамо" Игорь Суркис поддержал популярный челлендж с туалетной бумагой.

Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее предоставленной программе. Руководство и тренерский штаб "Динамо" ожидают от футболистов клуба обязательного соблюдения правил карантина и выполнения персональных тренировок.

Напомним, что накануне игроки "Динамо" записали видеообращение к болельщикам. Футболисты призвали быть ответственными в связи с эпидемией: "Сейчас главное – это безопасность каждого из нас".

Реклама

Кстати, ранее мы писали, что у "Динамо" появился шанс сыграть в Лиге чемпионов: УЕФА может принять необычное решение. Клубы могут получить места в еврокубках согласно позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Этот вариант будет актуален, если результаты чемпионатов будут признаны недействительными.

Смотрите, как Игорь Суркис наливает на ноге рулон туалетной бумаги:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев коронавирус

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лигиЧУ по футболу
Поражение
Поражение "Шахтера" и ничья "Динамо": все результаты 23-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Остаток сезона еврокубков могут провести по системе
Остаток сезона еврокубков могут провести по системе "Финала четырех"ЧУ по футболу
Из-за коронавируса
Из-за коронавируса "Динамо" теряет ЛЧ: чемпионат Украины могут закончить, утвердив нынешнюю таблицуЧУ по футболу
Чемпионат Украины – на грани прекращения из-за коронавируса: заявление тренера
Чемпионат Украины – на грани прекращения из-за коронавируса: заявление тренера "Шахтера"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...