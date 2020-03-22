"Динамо" продлило карантин еще на неделю

Руководство киевского "Динамо" в связи с эпидемиологической ситуацией в стране решило продлить карантин для всех команд до следующего воскресенья, 29 марта 2020 года. Об этом сегодня сообщили футболистам и тренерскому штабу. Ранее мы писали, что президент "Динамо" Игорь Суркис поддержал популярный челлендж с туалетной бумагой.

Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее предоставленной программе. Руководство и тренерский штаб "Динамо" ожидают от футболистов клуба обязательного соблюдения правил карантина и выполнения персональных тренировок.

Напомним, что накануне игроки "Динамо" записали видеообращение к болельщикам. Футболисты призвали быть ответственными в связи с эпидемией: "Сейчас главное – это безопасность каждого из нас".

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Кстати, ранее мы писали, что у "Динамо" появился шанс сыграть в Лиге чемпионов: УЕФА может принять необычное решение. Клубы могут получить места в еврокубках согласно позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Этот вариант будет актуален, если результаты чемпионатов будут признаны недействительными.

Смотрите, как Игорь Суркис наливает на ноге рулон туалетной бумаги:

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