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"Динамо" продлило контракт с Бесединым на тот же срок, который ему могут дать за допинг

24 февраля, 14:22

Президент столичного клуба заявил, что скандальный Беседин связан с киевлянами контрактом на четыре года

Нападающий "Динамо" Артем Беседин, которому грозит 4 года дисквалификации за применение допинга, продлил контракт с киевлянами на тот же срок. Об этом заявил президент столичного клуба Игорь Суркис. Судя по всему, стороны пролонгировали свои отношения еще перед скандалом, грозящим поломать карьеру нападающему.

"У Беседина контракт еще четыре года, он продлил контракт. Я надеюсь, что он вскоре встанет в строй и нам поможет", – цитирует Игоря Суркиса FootballHub

Согласно данным портала Transfermarkt, cтоимость 23-летнего форварда Артема Беседина оценивается в 3 миллиона евро.

Напомним, Артем Беседин погорел на допинг-контроле после матча пятого тура группового раунда Лиги Европы, в котором "Динамо" на выезде проиграло "Мальме" 3:4. В том поединке игроки киевской команды были, на удивление, крайне заведенными, что, среди прочего, вылилось в удаление капитана "Динамо" Сергея Сидорчука за конфликт с судьей.

Обзор матча "Мальме" – "Динамо" (4:3)

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Отметим, что ранее заместитель директора Национального антидопингового центра Украины Ярослав Кручек рассказал о возможных санкциях по делу Беседина. "Для футболиста наказание: минимум – предупреждение, максимум – пожизненное. Если это второе нарушение антидопингового правила, то – пожизненное отстранение. Если первое нарушение, 4 года – это максимальные санкции", – отметил Кручек.

Артем Беседин

Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

При этом Игорь Суркис, оценивая ситуацию с Артемом Бесединым, говорит: "Он нам необходим. Мы будем за него бороться. Я не знаю, что он принимал".

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допинг Динамо Киев Игорь Суркис Артем Беседин

Источник: Footballhubua

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