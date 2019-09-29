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"Динамо" продлит победную серию: котировки букмекеров на матч против "Днепр-1"

29 сентября, 12:40

Киевляне являются безоговорочным фаворитом на матч против новичка Премьер-лиги

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" является фаворитом матча 9-го тура чемпионата Украины против "Днепр-1". Букмекеры практически не сомневаются, что киевляне смогут продлить свою победную серию, которая уже насчитывает три матча во всех турнирах. Напомним, на нашем сайте доступен онлайн матча "Динамо" – "Днепр-1".

Коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.27, на ничью – 5.50, на победу "Днепр-1" – 12.5. Если перевести коэффициенты в проценты, то "Динамо" с вероятностью в 75 процентов одержит сегодня победу, а у "Днепр-1" только 8% вероятности на успех.

Больше всего шансов забить сегодня у Виктора Цыганкова (2.40), следом за ним в котировках идут Артем Беседин и Беньямин Вербич (оба – 2.70). У "Днепр-1" вероятным автором гола может стать арендованный у киевлян Владислав Супряга (4.20). Сегодня он сможет сыграть против своего клуба и доказать, что бывший тренерский штаб допустил ошибку, сослав его в аренду.

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Где смотреть матч чемпионата Украины "Динамо" – "Днепр-1"

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Напомним, что посреди недели "Динамо" одержало тяжелую победу над "Мариуполем" (1:0) в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Украины. А "Днепр-1" разделался с перволиговым "Агробизнесом" в Кубке Украины (3:1).

Обзор матча "Мариуполь" – "Динамо":

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Источник: Сегодня|Спорт

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