Українська
$ 26,7
29,91

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Динамо" проиграло в сумасшедшем матче "Десне": киевлян подставил "Ибрагимович"

28 июня, 21:34

Олег Люлька Олег Люлька

"Десна" на последних минутах вырвала у "Динамо" победу со счетом 3:2 - теперь за второе место будет настоящая война

В чемпионате Украины по футболу завершился невероятный по сценарию матч. В Чернигове "Десна" обыграла киевское "Динамо" со счетом 3:2, забив победный мяч в компенсированное арбитром время. Онлайн матча "Десна" – "Динамо" проходил на нашем сайте.

Реклама

Эта сенсационная победа "Десны" добавляет массу интриги в борьбе за второе место Премьер-лиги, обладатель которого получит пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. Сейчас его занимает "Динамо", имея 55 очков. У "Зари" – 53, у "Десны" – 52. До финиша чемпионата остается четыре тура.

Полное видео матча "Десна" – "Динамо" (3:2)

На 4-й минуте счет в матче "Десна" – "Динамо" открыл капитан киевлян Цыганков, который воспользовался неудачным выносом мяча защитником черниговцев, чемпионом мира Коноплей, и с левой ноги ударом с 13 метров поразил дальний угол ворот хозяев. Таким образом, Цыганков отличился голом в третьем матче УПЛ кряду.

INSTAGRAM
Реклама

На 12-й минуте "Десна" отыгралась. Кузик классной передачей нашел Картушова, который, выскочив из-за спины у Караваева, с первого раза не смог переиграть Бущана, но был удачливее на добивании. Так счет стал 1:1.

INSTAGRAM

На 25-й минуте "Десна" вышла вперед благодаря автоголу нападающего "Динамо" Ибрагима Каргбо. 20-летний бельгиец сьерра-леонского происхождения по прозвищу "Ибрагимович", проводивший свой дебютный матч за киевлян в Премьер-лиге, головой срезал мяч в свои ворота, приведя в бешенство голкипера "Динамо" Бущана. Так счет стал 2:1 в пользу Чернигова.

INSTAGRAM

На 86-й минуте "Динамо" снова отыгралось – 2:2. Шикарным ударом пяткой после прострела Де Пены отличился Цыганков, оформивший дубль. Однако этот гол последним в матче не стал.

На 91-й минуте "Десна" удачно разыграла угловой, и Гитченко ударом головой отправил "парашют" за спину Бущану. В итоге, 3:2 – в пользу черниговского клуба.

"Десна" – "Динамо"
Реклама

"Десна" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Десна" – "Динамо" – 3:2
Голы: Картушов, 12, Каргбо, 25 (в свои ворота), Гитченко, 90+1 – Цыганков, 4, 86
"Десна": Паст – Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля – Домбровский, Огиря – Картушов (Арвеладзе, 90+1), Филиппов (Старенький, 85), Кузик (Мостовой, 75) – Будковский (Тотовицкий, 75)
"Динамо": Бущан – Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев – Андриевский (Дуэлунд, 63), Шепелев (Сидорчук, 58) – Цыганков, Буяльский (Шапаренко, 87), Вербич – Каргбо (Де Пена, 46)
Предупреждения:Картушов, Огиря – Шепелев, Шабанов, Кадири

Читайте также: Чемпионы мира рулят! "Мариуполь" даже в меньшинстве обыграл "Днепр-1"

Добавим, что в матче с "Десной" у "Динамо" получили желтые карточки Шабанов и Шепелев, которые теперь вынуждены будут пропустить поединок следующего тура с "Шахтером" 4 июля.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
28
17
4
7
58
27
31
55
Забитые 58
Пропущеные 27
Разница 31
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
27
7
6
14
20
41
-21
27
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: Н В Н Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

Реклама

Смотрите, как накануне "Шахтеру" вручили золотые медали УПЛ

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
"Мариуполь" – "Ворскла": где смотреть полуфинал Кубка УкраиныЧУ по футболу
У
У "Шахтера" новый дизайн клубного автобуса: смотрите фото машины чемпионовЧУ по футболу
"Шахтер" – "Александрия": где смотреть матч чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Вот это драма! 16-летний вратарь берет три пенальти и выводит
Вот это драма! 16-летний вратарь берет три пенальти и выводит "Ворсклу" в финал Кубка на "Динамо"ЧУ по футболу
"Шахтер" – чемпион! "Горняки" досрочно стали "золотыми", одержав волевую победу над "Александрией"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять