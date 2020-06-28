"Динамо" проиграло в сумасшедшем матче "Десне": киевлян подставил "Ибрагимович"

"Десна" на последних минутах вырвала у "Динамо" победу со счетом 3:2 - теперь за второе место будет настоящая война

В чемпионате Украины по футболу завершился невероятный по сценарию матч. В Чернигове "Десна" обыграла киевское "Динамо" со счетом 3:2, забив победный мяч в компенсированное арбитром время. Онлайн матча "Десна" – "Динамо" проходил на нашем сайте.

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Эта сенсационная победа "Десны" добавляет массу интриги в борьбе за второе место Премьер-лиги, обладатель которого получит пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. Сейчас его занимает "Динамо", имея 55 очков. У "Зари" – 53, у "Десны" – 52. До финиша чемпионата остается четыре тура.

Полное видео матча "Десна" – "Динамо" (3:2)

На 4-й минуте счет в матче "Десна" – "Динамо" открыл капитан киевлян Цыганков, который воспользовался неудачным выносом мяча защитником черниговцев, чемпионом мира Коноплей, и с левой ноги ударом с 13 метров поразил дальний угол ворот хозяев. Таким образом, Цыганков отличился голом в третьем матче УПЛ кряду.

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На 12-й минуте "Десна" отыгралась. Кузик классной передачей нашел Картушова, который, выскочив из-за спины у Караваева, с первого раза не смог переиграть Бущана, но был удачливее на добивании. Так счет стал 1:1.

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На 25-й минуте "Десна" вышла вперед благодаря автоголу нападающего "Динамо" Ибрагима Каргбо. 20-летний бельгиец сьерра-леонского происхождения по прозвищу "Ибрагимович", проводивший свой дебютный матч за киевлян в Премьер-лиге, головой срезал мяч в свои ворота, приведя в бешенство голкипера "Динамо" Бущана. Так счет стал 2:1 в пользу Чернигова.

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На 86-й минуте "Динамо" снова отыгралось – 2:2. Шикарным ударом пяткой после прострела Де Пены отличился Цыганков, оформивший дубль. Однако этот гол последним в матче не стал.

На 91-й минуте "Десна" удачно разыграла угловой, и Гитченко ударом головой отправил "парашют" за спину Бущану. В итоге, 3:2 – в пользу черниговского клуба.

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"Десна" – "Динамо" – 3:2

Голы: Картушов, 12, Каргбо, 25 (в свои ворота), Гитченко, 90+1 – Цыганков, 4, 86

"Десна": Паст – Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля – Домбровский, Огиря – Картушов (Арвеладзе, 90+1), Филиппов (Старенький, 85), Кузик (Мостовой, 75) – Будковский (Тотовицкий, 75)

"Динамо": Бущан – Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев – Андриевский (Дуэлунд, 63), Шепелев (Сидорчук, 58) – Цыганков, Буяльский (Шапаренко, 87), Вербич – Каргбо (Де Пена, 46)

Предупреждения:Картушов, Огиря – Шепелев, Шабанов, Кадири

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Добавим, что в матче с "Десной" у "Динамо" получили желтые карточки Шабанов и Шепелев, которые теперь вынуждены будут пропустить поединок следующего тура с "Шахтером" 4 июля.

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