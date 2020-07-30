"Динамо" прошло медосмотр не в полном составе, но с новобранцами

Уже сегодня, в четверг, футболисты вечером приступают к тренировкам с Мирчей Луческу

Сегодня у вице-чемпионов Украины завершился непродолжительный отпуск. Перед началом тренировочного процесса футболисты прошли медицинское обследование в Киеве, а тем временем Луческу назвал самую острую проблему "Динамо".

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В четверг в клинику пришли только украинцы, без легионеров: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Виталий Миколенко, Денис Попов, Никита Бурда, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Александр Сирота, а также Александр Тымчик и Богдан Леднев, которые вернулись из аренды в "Заре". Остальные игроки пройдут медосмотр завтра, сообщил официальный сайт "Динамо".

Парни сдали весь спектр анализов, измерили давление и антропометрические данные, посетили профильных врачей: невропатолога, терапевта, травматолога, окулиста, лора. Им сделали кардиограмму, УЗИ брюшной полости и сердца. Результаты будут обрабатываться в течение нескольких дней, после чего их передадут клубным врачам. Остальные функциональные исследования и тесты проведут непосредственно на клубной базе.

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Уже в четверг и пятницу подопечные Мирчи Луческу проведут втягивающие тренировки в Конче-Заспе.

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